Україна засудила залучення жителів ОРДЛО до виборів у Держдуму Росії

У вересні 2021 року в Росії мають відбутись вибори до Держдуми, до яких хочуть залучити людей з окупованих територій Донбасу. У МЗС України пояснили, що проти такого рішення.

В українському відомстві заявили, що дії Росії є грубим порушення норм та принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України.

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У МЗС України засудили дії Росії

У МЗС висловили рішучий протест через схвалення ЦВК Росії рішення щодо залучення населення тимчасово окупованих територій Донбасу до запланованих на вересень 2021 року виборів до Держдуми Росії. У відомстві пояснили, що мовиться про залучення шляхом участі в електронному голосуванні.

У міністерстві пояснили, що такі дії російської сторони, поряд із незаконною організацією виборів в Держдуму в тимчасово окупованому Криму, є грубим порушенням:

норм та принципів міжнародного права;

Конституції;

та чинного законодавства України.

Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевих, яким примусово нав'язали російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів,

– розповіли у відомстві.

Також там пояснили, що:

Росія нехтує зусиллями, що докладаються у рамках нормандського формату та тристоронньої контактної групи. Мовиться про пошук шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;

останні дії Росії є цинічними з огляду на деградацію безпекової ситуації у зоні конфлікту.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство:

засудити цей крок Росії ;

; не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України;

а також посилити політико-дипломатичний тиск на Росію з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України.

Від Кремля Україна вимагає скасувати усі неправомірні рішення щодо тимчасово окупованих територій, припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору Росії.

Що цьому передувало

20 липня у проєкті постанови ЦВК Росії мовиться, що жителі окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зможуть голосувати на виборах у Держдуму. Вони зможуть голосувати онлайн, попередньо зареєструвавшись.

Вибори до Держдуми відбудуться 19 вересня 2021 року. Перед тим Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.

20 липня Дмитро Козак заявив, що масова роздача російських паспортів на територіях окупованого Донбасу нічого не означає. Мовляв, так звані "республіки" до складу Росії доєднувати не збираються.

Ще у травні 2021 року Росія заявила, що жителям ОРДЛО з паспортами Росії дозволятимуть брати участь у виборах до Держдуми. Згодом проросійські бойовики на Донбасі говорили, що розглядають кілька можливостей голосування у виборах до російської Держдуми. Однак відкривати виборчі дільниці на тимчасово окупованій території вони не планували.