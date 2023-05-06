На все свій час, – ЗСУ про те, чому не розповіли про збиття "Кинджалу" системою Patriot одразу

6 травня 2023, 11:48
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Джерело:

Командування Повітряних сил ЗСУ

У Повітряних Силах розповіли подробиці збиття російської ракети "Кинджал". Також захисники пояснили, чому не розповіли про збиття балістичної ракети одразу.

Вночі 4 травня Росія випустила по Україні балістичну ракету "Кинджал". Вперше сили ППО збили її, застосувавши ЗРК "Patriot".

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Захисники розповіли подробиці обстрілу

Близько 2:30 4 травня у небі Київської області ЗРК "Patriot" знищили аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал". Її випустив російський МіГ-31К з території Росії. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що за ціллю стежило та супроводжувало повітряне командування "Центр".

У Повітряних силах наголосили, що військове керівництво навмисно прийняло рішення не оприлюднювати цю інформацію одразу.

Ще раз наголошуємо, військовим керівництвом було прийнято рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" системою "Patriot" ОДРАЗУ. Причини цілком зрозумілі. На все свій час,
– сказали в Повітряних силах.

Зауважимо, що Юрій Ігнат неодноразово наголошував на тому, що не варто поширювати будь-яку інформацію про роботу ППО доти, поки це не зроблять офіційно. Ворог "промацує" нашу ППО й інформація, яка вам цікава, цікава й корисна для росіян.

Важливо. Не допомагайте ворогу. Не розповідайте про роботу української ППО, не публікуйте фото та відео зі збиттям ворожих цілей.

Україна скоро посилить своє ППО

  • США ухвалили рішення про передачу нашій країні ЗРК Patriot наприкінці 2022 року. Наприкінці квітня 2023 року перші два дивізіони Patriot стали на бойове чергування в Україні.
  • Наразі Україна очікує на інші дивізіони Patriot та системи SAMP-T. Вони допоможуть захистити українське небо від аеробалістичних цілей, крилатих та балістичних ракет й ворожої авіації, яка тероризує українські міста керованими авіабомбами.


Характеристики Patriot / Інфографіка 24 Каналу

 

Автор: Анастасія Кушпіт