На все свій час, – ЗСУ про те, чому не розповіли про збиття "Кинджалу" системою Patriot одразу
Джерело:Командування Повітряних сил ЗСУ
У Повітряних Силах розповіли подробиці збиття російської ракети "Кинджал". Також захисники пояснили, чому не розповіли про збиття балістичної ракети одразу.
Вночі 4 травня Росія випустила по Україні балістичну ракету "Кинджал". Вперше сили ППО збили її, застосувавши ЗРК "Patriot".
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Захисники розповіли подробиці обстрілу
Близько 2:30 4 травня у небі Київської області ЗРК "Patriot" знищили аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал". Її випустив російський МіГ-31К з території Росії. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що за ціллю стежило та супроводжувало повітряне командування "Центр".
У Повітряних силах наголосили, що військове керівництво навмисно прийняло рішення не оприлюднювати цю інформацію одразу.
Ще раз наголошуємо, військовим керівництвом було прийнято рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" системою "Patriot" ОДРАЗУ. Причини цілком зрозумілі. На все свій час,
– сказали в Повітряних силах.
Зауважимо, що Юрій Ігнат неодноразово наголошував на тому, що не варто поширювати будь-яку інформацію про роботу ППО доти, поки це не зроблять офіційно. Ворог "промацує" нашу ППО й інформація, яка вам цікава, цікава й корисна для росіян.
Україна скоро посилить своє ППО
- США ухвалили рішення про передачу нашій країні ЗРК Patriot наприкінці 2022 року. Наприкінці квітня 2023 року перші два дивізіони Patriot стали на бойове чергування в Україні.
- Наразі Україна очікує на інші дивізіони Patriot та системи SAMP-T. Вони допоможуть захистити українське небо від аеробалістичних цілей, крилатих та балістичних ракет й ворожої авіації, яка тероризує українські міста керованими авіабомбами.
Характеристики Patriot / Інфографіка 24 Каналу