На все свій час, – ЗСУ про те, чому не розповіли про збиття "Кинджалу" системою Patriot одразу

У Повітряних Силах розповіли подробиці збиття російської ракети "Кинджал". Також захисники пояснили, чому не розповіли про збиття балістичної ракети одразу.

Вночі 4 травня Росія випустила по Україні балістичну ракету "Кинджал". Вперше сили ППО збили її, застосувавши ЗРК "Patriot".

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Захисники розповіли подробиці обстрілу

Близько 2:30 4 травня у небі Київської області ЗРК "Patriot" знищили аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал". Її випустив російський МіГ-31К з території Росії. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що за ціллю стежило та супроводжувало повітряне командування "Центр".

У Повітряних силах наголосили, що військове керівництво навмисно прийняло рішення не оприлюднювати цю інформацію одразу.

Ще раз наголошуємо, військовим керівництвом було прийнято рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" системою "Patriot" ОДРАЗУ. Причини цілком зрозумілі. На все свій час,

– сказали в Повітряних силах.

Зауважимо, що Юрій Ігнат неодноразово наголошував на тому, що не варто поширювати будь-яку інформацію про роботу ППО доти, поки це не зроблять офіційно. Ворог "промацує" нашу ППО й інформація, яка вам цікава, цікава й корисна для росіян.

Україна скоро посилить своє ППО

США ухвалили рішення про передачу нашій країні ЗРК Patriot наприкінці 2022 року. Наприкінці квітня 2023 року перші два дивізіони Patriot стали на бойове чергування в Україні.

Наразі Україна очікує на інші дивізіони Patriot та системи SAMP-T. Вони допоможуть захистити українське небо від аеробалістичних цілей, крилатих та балістичних ракет й ворожої авіації, яка тероризує українські міста керованими авіабомбами.

Не допомагайте ворогу. Не розповідайте про роботу української ППО, не публікуйте фото та відео зі збиттям ворожих цілей.



Характеристики Patriot / Інфографіка 24 Каналу