Україна змусить Росію вивести війська з окупованих територій, – Кулеба

Дмитро Кулеба вірить, що в України є інструменти, аби змусити Росію вивести свої війська з тимчасово окупованих територій. Мовиться про Донбас та Крим.

Що заявив Кулеба

Росія накопичує свої війська за 3 напрямками: в Криму, на півночі і на Донбасі. Про це міністр закордонних справ заявив у Брюсселі під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Рекомендуємо Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатись у вступ України в НАТО

Як далеко Росія може просунутися? Я нічого не виключаю, але я вірю, що в нас є зараз всі інструменти не тільки, щоб запобігти тому, щоб Росія хоч один крок вперед зробила, але також і щоб примусити її вивести війська з окупованих територій,

– сказав міністр.

До речі, раніше Кулеба говорив, що Україні, аби перемогти Росію, потрібна підтримка надійних та перевірених друзів. За його словами, партнером номер 1 в оборонній сфері для Києва є Вашингтон.

Коротко про загострення на Сході України

Міністр закордонних справ прилетів до Брюсселю , аби обговорити підтримку НАТО територіальної цілісності нашої країни. Зокрема, політики порушать теми загострення на Донбасі та російську агресію.



Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу