Які ракети не може збивати С-400: Світан оцінив російський комплекс

Нещодавно Силам оборони вдалось завдати удару по російському зенітному комплексу С-400. У ЗМІ повідомляють, що ураження було здійснено на Донеччині за допомогою ракет ATACMS.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що начебто новітній комплекс С-400 нічим не відрізняється від С-300. Він зазначив, що комплекси майже ідентичні, єдина відмінність – це дальність перехоплення цілей і ракети.

Дивіться також Удар по кращих ЗРК росіян на Донеччині: Андрющенко розповів про вражаючі наслідки для фронту

Російський комплекс С-400

Військовий експерт зауважив, що потужність комплексу С-400 залежить від ракет, у яких збільшений радіус дії. Сам комплекс погано протидіє балістичним ракетам.

Якщо комплексу невідома траєкторія польоту, яку іноді передає система дальнього радіолокаційного виявлення, то С-400 не встигає вирахувати точку зіткнення із балістичною ракетою. Сили оборони нещодавно зруйнували декілька таких радіолокаційних систем ворога,

– сказав він.

Роман Світан пояснив, що ракети комплексу С-400 не летить за ціллю, а рухається по траєкторії, яку визначає обчислювальний комплекс. Тому завдяки успішним діям ЗСУ вдається знешкоджувати військовий потенціал Росії.

Знищення С-400: що відомо