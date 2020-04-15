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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Україна краще підготувалась до пандемії, ніж РФ: російський журналіст пояснив чому

      Що це було? - Читать новость на русском

      Про готовність України та Росії до COVID-19, спалах недуги у Києво-Печерській лаврі, заборону відвідувати церкву та чому настоятелі храму порушують карантин – в ефірі 24 каналу в програмі "Що це було?" розповів російський журналіст Сакен Аймурзаєв.

      Про готовність України та Росії до COVID-19

      – Тут навіть не треба сумніватися, це треба просто визнати (що Україна підготувалась до COVID-19 краще, ніж Росія – 24 канал). У Росії ми маємо справу з іншими цифрами, іншою територією ще й це все збіглося з виставою, яку розіграв Путін для того, аби залишитись при владі.

      До теми У Москві ввели пропускний режим: утворилися черги в метро і затори на дорогах – фото, відео

      – При цьому Росія – країна, яка дивиться на вождя. Як скаже "головний" – так вона й живе. А "головний" не говорить, він уникає зайвих слів, не хочу сіяти паніку та не бере відповідальність. Українська влада або налякалась, і Слава Богу – хай боїться, або подивилась уважно на ситуацію в інших країнах та послухалась розумних людей – однак, у якийсь спосіб, прийняла правильне рішення. 

      – Найбільше у небезпеці зараз великі міста: Москва, Санкт-Петербург. У них багато людей, які приїхали з-за кордону. В Україні зробили правильно – закрили метро. В Москві метро не закрите, затори великі. В цьому сенсі ніяка "жорстка рука" не допомагає. Страдаємо, як і весь світ, тим паче через неорганізованість.


      Сакен Аймурзаєв / Фото: Радіо Свобода

      Про спалах COVID-19 у Києво-Печерській лаврі

      – Це явище світового порядку, як і сама інфекція. Якщо подивитись на інші країни, до прикладу, Південна Корея, де ситуація була важка, але вони змогли перебороти пік інфекції. Серйозним важелем була одна протестантська секта. У Франції в лютому зібрались 2,5 тисяч протестантських харизматів – тих людей, які моляться та емоційно обіймаються. Через 2 тижні там розпочалась епідемія. Така ж ситуація і в Ізраїлі, де живуть яскраві релігійні люди. Там все під охороною, адже вони в зоні ризику.

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      – Зважаючи на все, ми в цьому сенсі можемо зрозуміти, що найконсервативніша церква, яка відкидає зовнішню ситуацію, – виявилась УПЦ Московського патріархату. При цьому, навіть не вся, а саме керівництво церкви – найвпливовіші фігури.


      Сакен Аймурзаєв / Фото: mediananny

      Що відомо про спалах COVID-19 у лаврі? Ще 6 квітня стало відомо про 4 випадки захворювань в Києво-Печерській лаврі. Згодом інфекція стрімко поширилась. Вже 14 квітня стало відомо про 100 інфікованих. Однак за даними журналістки Тетяни Деркач, в Києво-Печерській лаврі вже понад 130 інфікованих. Серед них і 14 студентів семінарії, яких не відпустили на карантин додому.

      Саму лавру ще 13 квітня закрили на карантин. Госпіталізували з підозрою на смертоносну недугу і скандального настоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Першим помер монах Нектарій 12 квітня. Однак в УПЦ (МП) заперечують інформацію, що він помер від COVID-19. Вже наступного дня, 13 квітня, помер ще один монах, в якого була підозра на COVID-19.

      Про те, чому люди досі відвідують церкву

      – Українська влада дуже часто, маючи важелі, не розуміє, куди можна докласти зусиль. Зараз намагаються людей з їхніми пасками, яйцями і ковбасами відтягнути від церков. Однак це тільки підтвердить їх правоту. Це те, чого вони хочуть – бути мучениками, постраждати за віру, як перші християни.

      Треба було працювати насамперед з митрополитами та наставниками, адже коли вже весь світ знав, що великі церковні зібрання можуть привести до трагедії – настоятель Павло закликав приходити, обійматись та цілуватись. 

      Настоятель Києво-Печерської лаври закликав ігнорувати карантин: відео

      Про барикади біля храму в Дніпрі

      – Це ставлення до громадян як до баранів – поставити барикаду, межу, паркан і так вони не перестрибнуть. Ні, так не можна, потрібно людям пояснювати.


      У Дніпрі перед храмом вирили траншею / Фото: з фейсбук-сторінки Миколи Лисенка

      – Зараз медикам і владі не до церков, ритуалів та церемоній, враховуючи, що чинний президент і його команда не настільки схильна до релігійних переживань, як, до прикладу, Петро Порошенко. Це десь в них на 18 місці. Але треба пояснювати безкінечно.

      Більше про те, чому не можна ставити барикади перед церквою для людей

      Про те, чому храми повністю не закривають на карантин

      – Я не думаю, що це меркантильний інтерес. Все-таки, при всій корисливості деяких відомих церковників, не вся церква – це про гроші. Звісно, насамперед це стояння та мучеництво. Для багатьох – це вираження своєї віри, і це не стосується грошових сфер.


      Києво-Печерська лавра / Фото: Ракурс

      – Біда в тому, що Всеукраїнська Рада Церков мала б зібратись та обговорити все, виробити єдину ідею, адже їм довіряють десятки тисяч людей. Реальних результатів від них немає.

      Чому церкву повністю не закривають на карантин – читайте тут

      Автор: Євгенія Моторевська, Сергій Лещенко
      Теги: Новини Росії Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Новини Дніпра Києво-Печерська лавра Що це було?
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