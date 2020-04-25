Україна може заробляти 1-3 мільйони доларів в місяць на збереженні чужої нафти, – Коболєв

Падіння світових цін на нафту та загалом крах на цьому ринку може принести додатковий дохід Україні. Але для цього треба змінити законодавство

Головна проблема країн, які видобувають нафту – місце для їх зберігання. Інколи вони змушені доплачувати, щоб їх нафту продали, адже не мають де її зберігати – всі резервуари заповненні. А зупинити процес видобутку нафти обійдеться в рази дорожче, пише 24 канал.

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На цьому тлі Україна, яка є країною-імпортером, може отримати додатковий дохід, надавши свої резервуари для зберігання нафти. Та на перепоні стоїть українське законодавство.

Питання зберігання нафти іноземних компаній на території України не врегульовано на законодавчому рівні. Відтак нафта іноземного походження може перебувати на території України лише у двох режимах – імпорт або транзит.

Про цю проблему знають і в "Нафтогазі". Голова правління компанії Андрій Коболєв вже повідомив про це Міністерство фінансів, йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

"Для того, щоб надавати послуги зберігання, нам потрібно отримати дозвіл митного ліцензійного складу. Тому що більшість цієї нафти в майбутньому зберігатись в Україні не буде. Щоб постачальники нафти Urals були зацікавлені у послузі зберігання, необхідно дати їм можливість не сплачувати ПДВ, а розраховуватись виключно за зберігання. Якщо нам буде дозволено застосувати такий режим, тоді є велика ймовірність, що ми зможемо отримати додаткових клієнтів. За попередніми підрахунками мова йде про додаткові доходи у 1-3 млн доларів на місяць. Я думаю, за це варто поборотись. І ми сподіваємось на розуміння як міністра, так і уряду", – заявив Андрій Коболєв.

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За його словами, зберігати нафту в Україні можна на нафтопереробних заводах та у терміналах. Хоча "Укртранснафта" (оператор нафтотранспортної системи України) вказує на технологічні проблеми.

"Все технологічне обладнання нафтотранспортної системи (трубопроводи, резервуарні парки, нафтоперекачувальної станції) було спроєктовано і побудовано виходячи з її основного виробничого завдання – забезпечувати надійне та безперебійне транспортування нафти", – відзначили в компанії.



Коротко про обвал цін на нафту / Інфографіка 24 каналу