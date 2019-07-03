Україна отримає від Канади 25 мільйонів доларів на підтримку реформ

Фінансова допомога виділена Канадським урядом на загальну суму в 25 мільйонів доларів буде спрямована на реалізацію реформ щодо розвитку демократії. Крім цього уряд Канади збільшив підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Громадське".

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Трюдо пояснив, що 25 мільйонів Україна отримає протягом шести років. Канадський прем'єр також торкнувся теми інвестицій в Україну, наголосивши, що канадські компанії інвестували в завод боєприпасів в Україні.

Водночас президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна та Канада наразі працюватимуть над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

Зазначимо, що у Торонто пройшла зустріч українського президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Під час неї політики домовились про постачання бронетехніки в Україну, а також узгодили низку кроків щодо співпраці у різних напрямках.



Зеленський зустрівся з Трюдо у Канаді/ фото прес-служба президента

Володимир Зеленський також провів низку зустрічей, зокрема, з очільницею МЗС Канади Христею Фріланд та представником МВФ Девідом Ліптоном. Окрім того, глава держави зустрівся з українською діаспорою країни. Наразі ж триває зустріч Зеленського з Джастіном Трюдо, інформує прес-служба президента.