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      Україна отримає від Канади 25 мільйонів доларів на підтримку реформ

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      Уряд Канади виділить Україні 25 мільйонів доларів допомоги
      Уряд Канади виділить Україні 25 мільйонів доларів допомоги / Фото з відкритих джерел

      Фінансова допомога виділена Канадським урядом на загальну суму в 25 мільйонів доларів буде спрямована на реалізацію реформ щодо розвитку демократії. Крім цього уряд Канади збільшив підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

      Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Громадське".

      Цікаво: Зеленський зустрівся з прем’єром Канади Трюдо: про що домовились політики – фото, відео

      Трюдо пояснив, що 25 мільйонів Україна отримає протягом шести років. Канадський прем'єр також торкнувся теми інвестицій в Україну, наголосивши, що канадські компанії інвестували в завод боєприпасів в Україні.

      Водночас президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна та Канада наразі працюватимуть над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

      Зазначимо, що у Торонто пройшла зустріч українського президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Під час неї політики домовились про постачання бронетехніки в Україну, а також узгодили низку кроків щодо співпраці у різних напрямках.


      Зеленський зустрівся з Трюдо у Канаді/ фото прес-служба президента

      Володимир Зеленський також провів низку зустрічей, зокрема, з очільницею МЗС Канади Христею Фріланд та представником МВФ Девідом Ліптоном. Окрім того, глава держави зустрівся з українською діаспорою країни. Наразі ж триває зустріч Зеленського з Джастіном Трюдо, інформує прес-служба президента.

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      2 липня
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      Теги: ОБСЄ Новини України Канада Гроші Реформи Володимир Зеленський Джастін Трюдо
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