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      Україна повертає зі США картину, яка була викрадена нацистами в часи Другої світової війни

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      Це перша подібна успішна співпраця між країнами
      Це перша подібна успішна співпраця між країнами / Посольство України в США

      В Україну зі Сполучених Штатів повертається картина художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка під час Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею та згодом була виявлена в Америці.

      Посольство України в США зазначає, що повернення картини стало можливим за участі Служби зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР, Державним департаментом США та прокуратурою округу Колумбія.

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      Повернення картини в Україні – це результат багаторічної спільної роботи і красномовний жест не тільки стратегічного партнерства між Україною та США, а й дружби між нашими народами,
      – зазначив посол України в США Валерій Чалий.

      Варто зазначити, що це перший такий результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США щодо повернення пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

      Посол України у США Валерій Чалий також висловив подяку дипломатам та співробітникам СЗР України і американським партнерам з ФБР, Державному департаменту США та Прокуратурі Округу Колумбія за спільні ефективні дії.

      "Приємно було також, що американська родина Трейсі, в яких перебувала картина з розумінням і симпатією поставилися до народу України. Радий, що наші спільні дії повертають цей витвір мистецтва до Дніпропетровський Художній Музей, у взаємодії зі співробітниками якого ми досягли бажаного результату і успіху. Всім причетним мої вітання!" – написав посол на своїй сторінці у Facebook.

      Він також зауважив, що ким кроком відкрито шлях до повернення культурних цінностей зі США до України.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини культури
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