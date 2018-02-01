Україна стала учасником Конвенції Пан-Євро-Мед

Відсьогодні, 1 лютого, Україна стала повноправним учасником Регіональної Конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Торговий представник України Наталія Микольська.

Країни-учасниці Конвенції можуть використовувати матеріали і сировину одна одної без втрати преференційного статусу походження (двостороння та діагональна кумуляція). Діє принцип "те, що твоє — є моїм, а моє — твоїм",

— зазначає Микольська.

При виробництві товарів в Україні можна закуповувати сировину та комплектуючі в країнах-учасницях Конвенції, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, а вже готову продукцію експортувати до інших членів Конвенції, використовуючи ефект діагонального накопичення при встановленні преференційного статусу товару.

Відповідно, і українські матеріали та комплектуючі можуть використовуватись у виробництві в країнах-учасницях Конвенції для подальшого експорту у вигляді складових готової продукції.

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"Це також нові можливості для участі українського бізнесу у регіональних ланцюжках доданої вартості", — переконана Наталія Микольська.