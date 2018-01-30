Україна втратила ще одного воїна
19:34, сьогодні 481 Читать новость на русском
30 січня у зоні АТО Україна знову зазнала втрат - унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець ЗСУ.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
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При цьому у штабі відзначили, що режим припинення вогню тривав на фронті більше доби, однак повного дотримання перемир’я досягти не вдалося.
"На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших позиціях біля Водяного на Приазов’ї. На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець сил АТО", – йдеться у повідомленні штабу.
Джерело: 24 Канал
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