Україна втратила ще одного воїна

30 січня у зоні АТО Україна знову зазнала втрат - унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

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При цьому у штабі відзначили, що режим припинення вогню тривав на фронті більше доби, однак повного дотримання перемир’я досягти не вдалося.

"На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших позиціях біля Водяного на Приазов’ї. На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець сил АТО", – йдеться у повідомленні штабу.