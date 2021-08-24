Київ

У столиці вже тривають останні приготування. Спочатку Хрещатиком крокуватимуть військові. За ними – військова техніка.

До теми Я – Україна, і я розповім тобі свою 30-річну історію

Найцікавіший етап параду – проліт над центром міста авіації. Родзинкою свята стане проліт української "Мрії".

Довідка. Ан-225 "Мрія" – найбільший у світі транспортний літак. Він входить до складу "Укроборонпрому".

Легендарний літак замикатиме повітряну колону з:

військових вертольотів;

літаків-винищувачів;

штурмовиків;

бомбардувальників;

військово-транспортних суден.

Буде і парад над Дніпром. Там також будуть літаки, а військові катери плистимуть рікою. Після параду буде ще Марш ветеранів о 13:00 у парку Тараса Шевченка. Увечері відбудеться низка концертів.

Що відбувається у Києві: відео 24 каналу

Львів

У місті всю ніч лила злива, однак львів'яни сподіваються, що погода не вплине на насичений графік гучних святкувань.

У Львові вже розпочався забіг у вишиванках. Також о 9:00 стартував Марш Нескорених. Він розпочався молебнем на Личаківському кладовищі, біля Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні. Там сформували колону і вирушили вулицями міста.

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Ввечері триватиме концерт військового оркестру. Також традиційним є духовний захід хорової капели "Дударик". Вже 30 рік у День Незалежності вони моляться за Україну та виступають з концертом.

Надвечір відбудеться кінцевий концерт. Серед виконавців будуть: Alyona Alyona, гурти KALUSH та "Пацики з Франика".

Чимало заходів буде і в різних районах міста, а не лише в центрі.

Що відбувається у Львові: відео 24 каналу

Харків

Місто тільки просинається, адже 23 серпня у Харкові святкували День міста. Наразі люди лише виходять у місто. На Майдані Конституції триває репетиція першого ранкового заходу – покладання квітів до пам'ятника Незалежності.

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Після цього у місті запланований комплекс заходів. Зокрема, відкриють оглядовий майданчик на площі Свободи.

Головна подія – концерт біля Харківського театру опери та балету, який відбудеться о 19:00. Там встановлять невеличкий харківський рекорд "Сфотографуйся з Незалежністю".

Звісно, також співатимуть гімн – виконання у 2021 році довірили дітям.

Що відбувається у Харкові: відео 24 каналу

Херсон

Місто вкотре довело, що його мешканці – справжні патріоти. Дуже багато людей вийшли на вулиці у вишиванках та з букетами соняхів.

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Станом на 9:30 на вулицях міста тривав святковий парад. Люди йшли до площі Свободи – там вже підготували військову техніку, а також представили вироби майстрів декоративного мистецтва.

Загалом у Херсоні заплановано дуже багато заходів: від культурних до спортивних. Святкують не лише в центрі, але й на околицях міста та в селищах.

Найдовгоочікуваніший захід відбудеться о 18:00 – відкриття шляхопроводу між 2 мікрорайонами. Його будували майже 10 років.

Що відбувається у Херсоні: відео 24 каналу