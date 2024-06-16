Експерт з енергетики сказав, як швидко можна відновити енергосистему України

Через регулярні масовані атаки Росії по українській інфраструктурі, наша держава знову зіткнулася зі значним дефіцитом електроенергії. На відбудову всіх потужностей необхідні значні фінансові ресурси та час.

Є припущення, що на виготовлення і заміну пошкодженого обладнання необхідно 8 – 10 років, щоб повернутись до звичних умов життя. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що за дослідженнями є реальна перспектива відновити все до комфортних умов за 2 роки.

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Перспективи відновлення української енергетики

Олександр Харченко вважає, що є шанс за 2 роки повернути енергосистему до стану, коли обмеження будуть не потрібні.

Є фактор, який може вплинути на швидке відновлення потужностей – це Запорізька АЕС. Якщо нам вдасться її деокупувати й повернути в роботу хоча б половину енергоблоків, то це значно покращить ситуацію,

– наголосив директор Центру досліджень енергетики.

Він додав, що є ще багато над чим працювати. На думку Харченка, прогнози щодо відновлення української енергетики за 8 – 10 років надто песимістичні, бо можна впоратись значно швидше.

Ситуація з енергосистемою в Україні