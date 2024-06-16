Експерт з енергетики сказав, як швидко можна відновити енергосистему України
Через регулярні масовані атаки Росії по українській інфраструктурі, наша держава знову зіткнулася зі значним дефіцитом електроенергії. На відбудову всіх потужностей необхідні значні фінансові ресурси та час.
Є припущення, що на виготовлення і заміну пошкодженого обладнання необхідно 8 – 10 років, щоб повернутись до звичних умов життя. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що за дослідженнями є реальна перспектива відновити все до комфортних умов за 2 роки.
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Перспективи відновлення української енергетики
Олександр Харченко вважає, що є шанс за 2 роки повернути енергосистему до стану, коли обмеження будуть не потрібні.
Є фактор, який може вплинути на швидке відновлення потужностей – це Запорізька АЕС. Якщо нам вдасться її деокупувати й повернути в роботу хоча б половину енергоблоків, то це значно покращить ситуацію,
– наголосив директор Центру досліджень енергетики.
Він додав, що є ще багато над чим працювати. На думку Харченка, прогнози щодо відновлення української енергетики за 8 – 10 років надто песимістичні, бо можна впоратись значно швидше.
Ситуація з енергосистемою в Україні
- Росія постійно атакує об'єкти енергетичної інфраструктури України, що призводить до значних пошкоджень і зменшення виробництва електроенергії. Щоб збалансувати енергосистему в умовах дефіциту, довелося повернутися до відключень світла. В Укренерго розповіли, чи існує ризик повного блекауту, та пояснили різницю між ним і контрольованими відключеннями.
- Атаки росіян на українську енергетичну інфраструктуру спричинили гострий дефіцит в енергосистемі, що може призвести до обмеженого постачання електроенергії взимку. Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко вважає такі прогнози є ймовірними, хоча все залежатиме від конкретних обставин.
- Журналісти BBC припустили, що зима 2024/2025 може бути складною для України, базуючись на даних ДТЕК. Однак це лише один із можливих сценаріїв. Поки ситуація покращилася, Укренерго не прогнозує тривалих відключень, обмежуючись двогодинними графіками увечері.