В Україні планують запровадити програму з допомоги безробітним Mini Jobs: що це таке

З часом у системі соціального забезпечення ми побачимо навантаження безробітних і тих, хто буде паралельно і в системі зайнятості, і в системі соціальних допомог. Зокрема, таке пропонує німецький досвід – він називається Mini Jobs.

Детальніше про Mini Jobs

Цю програму було запроваджено під час кризи в Німеччині. І вона дала можливість тимчасових заробітків. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна у коментарі виданню LB.ua.

Зверніть увагу Пенсіонерам віком від 75 років щомісяця планують платити надбавки: сума

За її словами, Mini Jobs передбачала заробітну плату в 450 євро. Водночас зайнятість є тимчасовою та гнучкою, з мінімальним строком трудових договорів.

"І мені це подобається. Треба робити такі ліберальні кроки на ринку праці – дати цим людям підробити. Але, звісно, 450 євро зарплати ми запропонувати не можемо", – зауважила Лазебна.

Чиновниця додала, що Мінсоцполітики має розробляти Mini Jobs разом із регіональною владою. І стосуватиметься ця допомога передусім тих людей, які будуть в системі допомоги малозабезпеченим сім’ям.

"Щоб швидше допомогти людям працевлаштуватися", – додала Лазебна.

Цікаво На скільки зросте рівень бідності в Україні: прогноз Мінсоцполітики

Якою є сьогодні ситуація з безробіттям в Україні

Станом на 26 травня понад 500 тисяч громадян України не мають роботи. З них майже 20 тисяч зафіксовано за попередній тиждень.

У середині травня прем’єр Денис Шмигаль анонсував створення великої кількості "простих" робочих місць, щоби забезпечити дохід тим, хто втратить його через кризу.

"Вони – дуже прості й водночас дадуть можливість людині місяць – два – три протриматися в умовах наявних обмежень. Тобто заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти. Працювати в соціальній сфері, комунальній сфері, бюджетної, або у сферах із невеликою заробітною платою, але протриматися. І це буде дуже велика кількість робочих місць", – зауважив очільник Кабміну.

Він додав, що за цю роботу будуть платити небагато, але досить, щоби перечекати кризу. Попередньо, сума коливається від 6 до 8 тисяч гривень.

Що ще зробив уряд, аби допомогти безробітним

Виділив 6 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом на допомогу з виплатами людям, які втратили роботу.

Встановив допомогу з часткового безробіття на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше за мінімальну зарплату.

Створив всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9%", і крім цього, додатково фіналізується інша програма – "Нові гроші". Це передбачає, що підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

Зверніть увагу! Українці можуть отримати статус безробітного та оформити виплати допомоги із безробіття онлайн. Заяву про надання статусу безробітного можна подати через електронну пошту та портал "Дія".



Мінімальний розмір допомоги з безробіття на період карантину становить 1000 гривень на місяць, а максимальний – 8 408 гривень.