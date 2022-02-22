В Україні запустять програму економічного патріотизму, – Зеленський
Володимир Зеленський анонсував запуск в Україні програми економічного патріотизму. Президент наголосив, що патріоти – це ті, які б'ються за свою землю з ворогом, та ті, що вкладають у неї гроші й створюють робочі місця.
Програма економічного патріотизму буде додатковим стимулом для локалізації українського виробництва. Про це президент заявив у своєму відеозверненні до українців 22 лютого, інформує 24 канал.
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Стимули для залучення грошей населення у бізнес та банківську систему
- Цільові програми підтримки окремих галузей,
- зменшення податкового навантаження на бізнес,
- обмеження перевірок,
- зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на АЗС.
Наша мета – здобуття економічної незалежності, особливо в енергетиці. Зараз всім українським політикам час бути державними діячами, відкинути свої амбіції заради нашої держави,
– наголосив Зеленський.
23 лютого президент зустрінеться з 50 представниками великого бізнесу. Він наголосив, що вони мають залишатися на батьківщині та захищати її економіку так само як військові захищають територію.
Дивіться відеозвернення президента:
Головні тези зі звернення Зеленського
- Глава держави оголосив призов резервістів. Адже через російську загрозу слід доукомплектувати Збройні сили України.
- Потреби у загальній мобілізації наразі немає.
- Українцям слід бути сильними й не падати духом, однак "якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо".
- Завершення в Україні війни є безальтернативним. При цьому майданчик або формат дипломатичних переговорів відіграють другорядну роль.