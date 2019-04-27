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      Українку з 10 дітьми затримали у Грузії: її підозрюють у торгівлі неповнолітніми

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      У Грузії затримали українку: вона намагалася продати 10 дітей
      У Грузії затримали українку: вона намагалася продати 10 дітей / Соцмережі

      У Грузії місцеві правоохоронці затримали 37-річну українку, яку обвинувачують у торгівлі людьми. Жінка, зокрема, намагалася перевезти на територію окупованої Росією Абхазії десять дітей.

      За інформацією МВС Грузії, жінка разом з дітьми прибула до столиці країни Тбілісі авіарейсом з Москви 8 квітня та опісля мала намір перебратися на територію ніким невизнаної Абхазії. Перед тим, як перетнути так званий кордон, українка орендувала житло у регіоні Мегрелія: тут вона провела кілька днів.

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      Відповідно до документів, які отримала грузинська поліція, всі 10 дітей народилися від громадянина США, щоправда 4 з них з’явилися на світ ще у 2017 році, відтак власне через останній факт жінку запідозрили у торгівлі людьми. Як згодом з’ясувало слідство, українка їх дуже погано годувала, агресивно лікувала та утримувала у дуже поганих умовах.

      До слова, у грузинських правоохоронців виникли підозри, чи справді українка є матір’ю цих дітей, відтак вони призначили медичну експертизу. Щоправда, всі діти мають прізвище українки.

      Наразі соціальна служба доправила чотирьох дітей до Тбілісі, ще четверо перебувають у кутаїському відділенні соціальної служби, а решта двоє продовжують лікування в клініці.

      Саму ж жінку затримали співробітники поліції та прокуратури в одній з лікарень міста Кутаїсі 25 квітня. Якщо правоохоронці доведуть її вину, українці загрожує позбавлення волі терміном від 14 до 17 років. Поки ж МВС Грузії видало ордер, за яким було вирішено відлучити усіх 10 дітей від матері.

      У Грузії затримали українку, яка хотіла продати 10 дітей

      Це вже не перший випадок, коли у Грузії заарештовують українців. Зокрема, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ країни повідомило про арешт в столиці Тбілісі шести громадян України та одного Грузії. Їх звинуватили у груповому незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин. Натомість вони все заперечують

      Народний депутат і екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко назвав їхні імена. За його словами, це Мелія Роланд, Лука Чхетія, Орленко Ігор, Коростильов Юрій, Новіков Олександр, Клочко Сергій і Курагін Дмитро.

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      Теги: Новини України Новини Грузії Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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