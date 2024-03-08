Як можна запрошувати вбивць, – Зеленський про участь Росії у мирних заходах
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом Туреччини було обговорено українську Формулу миру. Президент України проінформував Реджепа Таїпа Ердогана щодо підготовки глобального саміту на рівні лідерів, який організовують у Швейцарії.
Вдень, 8 березня, український лідер прибув до Стамбула, де зустрівся з головою країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський висловився щодо ймовірності участі країни-агресорки у Формулі миру, повідомляє 24 Канал.
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"Як можна запрошувати вбивць"
Володимир Зеленський зауважив, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб її лідерство було проявлено на саміті та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації Формули миру.
Водночас глава нашої держави наголосив, що не уявляє того, щоб Росія змогла взяти участь у вищезгаданому саміті.
Що стосується самого формату інавгураційного саміту, ми не бачимо представників Росії на цьому саміті, ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують та вбивають,
– наголосив український президент.
За його словами, наразі від зустрічі очікується справедливий для України результат. Тому, як зазначив Володимир Зеленський, спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат.
Президент України запевняє, що вже потім будуть залучати представників Росі – саме тих, хто готовий до справедливого миру.
Що цьому передувало: основне
- 28 жовтня 2023 року пройшов саміт на Мальті щодо Формули миру. В ньому взяли участь радники і дипломатичні представники 66 держав. Відбулася робота над 5 пунктами з 10 основного документа.
- Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський зазначив, що 80 країн підтримують українську Формулу миру. Коли документ буде готовий, його передадуть росіянам через ООН чи світових лідерів.
- За словами українського очільника, Формула миру стає глобальною. Її положення прописані так, "щоб кожен у світі міг проявити себе та свої цінності й підтримати глобальні зусилля проти агресії". Світова більшість поступово об'єднується навколо справедливого та спільного бачення.
- Раніше Олексій Данілов наголосив, що Формула миру має ключове положення. Стосується воно повного виведення окупаційних військ і відновлення контролю України над усіма своїми територіями.