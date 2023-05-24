Не фізичне знищення Кремля: політтехнолог розповів, якою буде українська перемога у війні

Перемога України у війні проти Росії може означати не лише удар по Кремлю. Крім звільнення окупованих територій, мовиться про поступове "задушення" російської економіки до стану, коли країна-агресорка не зможе вести бойові дії.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, ці заходи в комплексі запустять дестабілізаційні процеси всередині Росії. Результати онлайн-опитування росіян свідчать про те, що такі процеси вже почались.

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"Варто визначити, чим є перемога над Росією. Це деокупація всіх українських територій та створення умов для неможливості російської економіки підтримувати оборонно-промисловий комплекс, що в комплексі запустить дестабілізаційні процеси всередині Росії", – сказав Тизенгаузен.

Якою буде перемога України над Росією: дивіться відео

Політтехнолог додав, що російська влада буде змушена перевести увагу на свої території, адже багато суб'єктів захочуть здобути незалежність.

Захід підтримує план

Тизенгаузен зазначив, що на пригнічення російської економіки спрямовані зусилля не лише України, а й західних країн.

"Це те, куди ведуть Росію наші західні партнери. До того стану, коли вона не лише війною не зможе опікуватись, а й не контролюватиме внутрішні турбулентні процеси", – пояснив політтехнолог.

Антиросійські санкції: останні новини

"Велика сімка" оприлюднила заяву, за якою планує розширити дії для обмеження експорту всіх предметів, критичних для російської агресії. Крім того, планують посилити заходи, щоб країна-агресорка не змогла ухилятися та обходити антиросійські санкції.

Це важливий крок, адже російським окупантам вдається обходити санкції партнерів України завдяки третім країнам. Активно допомагає їм у цьому Казахстан.

Тим часом Велика Британія заборонить ввезення на свою територію російських алмазів, алюмінію, нікелю та міді. Також запровадять санкції проти 86 громадян і російських компаній.