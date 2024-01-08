Росіяни на це не розраховували, – капітан армії оборони Ізраїлю про роботу ППО України
Системи ППО, які використовують ЗСУ, неодноразово доводили свою високу ефективність. Також сили та засоби протиповітряної оборони врятували тисячі життів українців.
Капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар розповів 24 Каналу, що українське ППО демонструє бойовий вишкіл та результативність, враховуючи, що вони є допоміжним родом військ. Він додав, що раніше рідко траплялись прецеденти, коли силами ППО можна було нівелювати панування у повітрі протиборчої сторони.
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Мали досвід безкарного бомбардування
Така робота української ППО стало повною несподіванкою для окупантів, адже її коефіцієнт корисної дії є дуже високим.
Це абсолютний сюрприз для росіян. Вони на це не розраховували та вважали, що маючи панування в повітрі, українців будуть так само "обробляти" як сирійців (під час війни у Сирії – 24 Канал). Проте цього й близько не відбувається,
– зазначив він.
Росіяни на початку повномасштабного вторгнення в Україну пишались тим, що увійшли у війну в ситуації, коли усі їхні льотчики мали бойовий досвід. Але це був досвід безкарного бомбардування Сирії за умов відсутності ППО у тої сторони, яку вони атакували.
"Якби США дали Україні ракети ATACMS в кількості не 20 одиниць, а 200, пішла б зовсім інша гра", – впевнений Григорій Тамар.
Ракети ATACMSАмериканські ракети мають дальність ураження від 140 до 300 кілометрів. Їхня швидкість – до 3 600 кілометрів на годину. Саме швидкість є однією з переваг ATACMS, яка робить їх невловними для ППО ворога.
Системи ППО в Україні
- Володимир Зеленський зазначив, що постачання додаткових систем ППО і ракет до них є пріоритетом номер один для України. Зараз над цим питанням працює уся команда українських дипломатів, а також тих, хто відповідає за комунікацію з партнерами.
- Водночас західні партнери продовжують надавати Україні системи ППО. Так, Німеччина надала новий пакет військової допомоги, до якої увійшла нова зенітна система Skynex, а також додаткові ракети для установок, які ЗСУ вже має на озброєнні – ППО Patriot та IRIS-T SLM.
- В майбутньому Берлін планує надати Україні додатково 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM, систему ППО Skynex та боєприпаси до неї.
- Однак за повідомленням видання The New York Times, США невдовзі не зможе забезпечувати Україну ракетами до систем ППО Patriot. Нагадаємо, що вартість однієї ракети становить близько 2 – 4 мільйонів доларів.