Росіяни на це не розраховували, – капітан армії оборони Ізраїлю про роботу ППО України

Системи ППО, які використовують ЗСУ, неодноразово доводили свою високу ефективність. Також сили та засоби протиповітряної оборони врятували тисячі життів українців.

Капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар розповів 24 Каналу, що українське ППО демонструє бойовий вишкіл та результативність, враховуючи, що вони є допоміжним родом військ. Він додав, що раніше рідко траплялись прецеденти, коли силами ППО можна було нівелювати панування у повітрі протиборчої сторони.

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Мали досвід безкарного бомбардування

Така робота української ППО стало повною несподіванкою для окупантів, адже її коефіцієнт корисної дії є дуже високим.

Це абсолютний сюрприз для росіян. Вони на це не розраховували та вважали, що маючи панування в повітрі, українців будуть так само "обробляти" як сирійців (під час війни у Сирії – 24 Канал). Проте цього й близько не відбувається,

– зазначив він.

Росіяни на початку повномасштабного вторгнення в Україну пишались тим, що увійшли у війну в ситуації, коли усі їхні льотчики мали бойовий досвід. Але це був досвід безкарного бомбардування Сирії за умов відсутності ППО у тої сторони, яку вони атакували.

"Якби США дали Україні ракети ATACMS в кількості не 20 одиниць, а 200, пішла б зовсім інша гра", – впевнений Григорій Тамар.

Ракети ATACMS Американські ракети мають дальність ураження від 140 до 300 кілометрів. Їхня швидкість – до 3 600 кілометрів на годину. Саме швидкість є однією з переваг Американські ракети мають дальність ураження від 140 до 300 кілометрів. Їхня швидкість – до 3 600 кілометрів на годину. Саме швидкість є однією з переваг ATACMS , яка робить їх невловними для ППО ворога.

Системи ППО в Україні