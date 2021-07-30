Вода помутніла, але на пляжах не ночуємо, – українська туристка про пожежі в Мармарисі
Джерело:24 канал
Не встигли пожежники загасити займання біля Манавґату, як вогонь спалахнув біля Мармарису. Хоч велике полум'я дещо налякало туристів, до ночівлі на пляжах не дійшло.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла українська туристка Лідія Степанова, яка відпочиває в Мармарисі. Жінка зазначила, що в її готелі спокійна ситуація, люди продовжують купатися в морі.
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Єдиним нюансом є помутніла вода. Причиною цього є вертольоти, що набирають воду для гасіння пожежі поблизу пляжів. Втім відпочивальникам це не заважає.
"Вода в морі трохи помутніла, бо вертольоти набирають воду біля пляжу. Саме біля нашого готелю, досить близько, за буйками", – пояснила Степанова.
Паніки в Мармарисі немає
У ніч на 29 липня туристів налякало велике полум'я біля курорту. Його було чітко видно з самого готелю та пляжу.
Дим від пожежі в Мармарисі 29 липня було видно з пляжу / Фото Лідії Степанової
Спершу дим був густим, згодом трохи розсіявся / Фото Лідії Степанової
"Згодом нас попросили зайти в готель і не покидати його. Деякий час не працював Wi-Fi й кондиціонери", – розповіла Степанова.
Станом на 30 липня обладнання відновило роботу, готель працює у звичному режимі. Паніки чи якихось змін немає. Туристи також не поспішають завершувати свої відпустки й евакуюватися.
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Стан довкілля
У самому Мармарисі є помірне задимлення. За добу воно встигло суттєво зменшитися. Туристам грає на руку й погода, адже вітер дме у протилежну від готелю сторону.
Пожежа в турецькому Мармарисі: ситуація станом на 30 липня / Фото Лідії Степанової
Лісові пожежі в Туреччині: останні новини
- Вогонь виник у передмісті Манавґату та поширився до Мармарису й Бодруму. Загалом пожежа охопила 7 провінцій.
- За 2 доби загинуло 4 людей, це були місцеві мешканці.
- Туристів з готелів, які розташовані найближче до пожеж, евакуювали на пляжі. Дехто ночував біля моря.
- Україна відправила 2 екіпажі пожежних літаків з рятувальниками на борту для допомоги турецьким колегам.