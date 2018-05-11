Українська група "Карпати" у складі "Вагнера": опубліковано імена, посади та промовисті фото

У складі російської приватної військової компанії "Вагнера", бійці якої воювали на боці бойовиків на Донбасі та беруть участь у військових діях у Сирії, функціонує цікава ротно-тактична група "Карпати", яка здебільшого складається з українців, щоправда є тут і декілька колишніх професійних військових ЗС РФ і близько 10 громадян східного сусіда України, які обіймають командні посади.

Про це у своєму матеріалі пише волонтерська розвідувальна спільнота Inform Napalm.

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За словами активістів, вперше про існування "Карпат" у складі ПВК "Вагнера" широкому загалу стало відомо з інтерв’ю одного із бойовиків, що діє на окупованій території Донеччини.

"Це атакувальне ядро. Людей, які мають досвід бойових дій на Донбасі, посилають в найбільшу "дупу". Ось вони йдуть першими – "Карпати – Весна". Я не знаю чому, але їх завжди, як гарматне м’ясо, першими посилають", – розповідав він у коментарі пропагандистським медіа.

Волонтери зазначають, що спершу підрозділ "Карпати" росіяни створювали для диверсій в тилу української армії, однак через слабку підготовку особового складу від цієї ідеї згодом відмовилися і найманців з Донбасу переправили до Сирії.

Як наголошував під час нещодавнього брифінгу голова СБУ Василь Грицак, за підготовку групи безпосередньо відповідає підполковник ЗС РФ Олег Дем’яненко. Також він сповістив, що переважна більшість особового складу – це учасники бандформувань з українського Донбасу.

Додамо, що за підсумками розслідування команда проекту "ИХТАМНЕТ_М0209" спільно з волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили близько 50 найманців, які входять до складу "Карпат", відтак оприлюднили деякі дані. Підкреслюється, що командні посади тут займають виключно громадяни РФ, які мають бойовий досвід, набутий за межами Росії.

Керівний склад ротно-тактичної групи "Карпати" у складі ПВК "Вагнера":

1) Командир роти – Дмитрієв Олексій Павлович: громадянин РФ, особистий номер в ПВК "Вагнера" М-1880, 16.11.1977 року народження, позивний "Весна". Спочатку цей підрозділ називали за позивним командира.

2) Командир взводу (відділення) – Рябіхін Сергій Валентинович: громадянин РФ, особистий номер в ПВК "Вагнера" М-1882, 05.03.1969 року народження.

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3) Командир взводу (відділення) – Шуваріков Андрій Миколайович: громадянин РФ, особистий номер в ПВК "Вагнера" М-1884, 04.05.1977 року народження.

4) Снайпер-розвідник – Шерматов Карім Юнусалійович: громадянин РФ, особистий номер в ПВК "Вагнера" М-1123, 01.09.1990 року народження.

5) Стрілець – Бусигін Юрій Юрійович: громадянин РФ, 10.12.1979 року народження.

6) Стрілець – Кірпічов Едуард Едуардович: громадянин РФ, 04.05.1970 року народження.

7) Стрілець – Погребной Володимир Володимирович: громадянин РФ, 03.11.1991 року народження. Має профіль у базі "Миротворця".

"Погребной Володимир Володимирович, громадянин РФ, 03.11.1991 року народження. Має лише одне фото у соц.мережі" - рукописи не горят pic.twitter.com/88mMH02w4n — Necro Mancer (@666_mancer) 11 May 2018

8) Стрілець – Фабриков Георгій Андрійович: громадянин РФ, 31.01.1994 року народження. Має профіль у базі "Миротворця".

"Решта особового складу – це українці, до війни вони жили в Україні, але були завербованими для участі у війні на Донбасі та Сирії на боці Російської Федерації. Сумнівно, що їх можна називати громадянами України, бо вони стали найманцями іншої держави та підняли зброю проти своїх співвітчизників. У списку РТГр "Карпати" вони всі мають посаду "стрілець". Встановлено 40 осіб", – додають волонтери.

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Українські бійці групи "Карпати" у складі ПВК "Вагнера":

1) Богданов Олексій Валерійович, 17.07.1975 року народження. Проживав у Донецьку. Брав участь у боях під Іловайськом. За попередніми даними, вбитий 18.11.2017 у Сирії. Має профіль у базі "Миротворця".

2) Бойко Петро Олексійович, 08.07.1970 року народження. Прописаний у місті Дружківка Донецької області.

3) Бойченко Володимир Сергійович, 29.01.1986 року народження. Прописаний у місті Арциз Одеської області. Має профіль у базі "Миротворця".

4) Бояр Олексій Петрович, 01.08.1971 року народження. Прописаний у Донецьку.

5) Веремчук Тимур Сергійович, 08.05.1994 року народження. Прописаний у Донецьку.

6) Верещагін Олексій Олегович, 30.03.1976 року народження. Прописаний у Харкові. Має профіль у базі "Миротворця".

7) Гавриленко Андрій Олександрович, 10.12.1989 року народження. Прописаний в Одеській області, село Нерубайське. Має профіль у базі "Миротворця".

8) Господарев Ігор Анатолійович, 30.06.1981 року народження. Прописаний у Харкові. Має профіль у базі "Миротворця".

9) Григор’єв Олег Олександрович, 01.12.1974 року народження. Прописаний у Старобешевому, Донецька область. Має профіль у базі "Миротворця".

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10) Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991 року народження. Прописаний в Одеській області, місто Чорноморськ, селище міського типу Олександрівка. Має профіль у базі "Миротворця".

11) Гусєв Сергій Валерійович, 21.10.1980 року народження. Прописаний у селі Роздолля Первомайського району Харківської області.

12) Калина Сергій Анатолійович, 03.08.1971 року народження. Прописаний у Охтирці Сумської області. Має профіль у базі "Миротворця".

13) Кияшко Олександр Ігорович, 19.06.1993 року народження. Прописаний у Донецьку. Вбитий в ніч з 7 проти 8 квітня 2016 року в передмісті Латакії у Сирії за 700 метрів від базового табору.

14) Козиренко Андрій Володимирович, 18.06.1969 року народження. Прописаний у Торезі Донецької області. У 2015 році потрапляв у полон до ЗСУ та згодом його було амністовано і обміняно. Після цього пішов на службу у ПВК "Вагнера" та потрапив у РТГр "Карпати". Має профіль у базі "Миротворця".

Відео з допиту Козиренка, який відбувся у 2015 році

15) Кузнецов Станіслав Геннадійович, 28.05.1983 року народження. Прописаний у Донецьку. Має профіль у базі "Миротворця".

16) Куліца Юрій Сергійович, 15.07.1994 року народження. Прописаний у селі Власівка, Луганська область. Має профіль у базі "Миротворця".

17) Лобачов Олександр Валерійович, 31.05.1973 року народження. Прописаний у Сімферополі, Крим. Має профіль у базі "Миротворця".

18) Максимчук Олександр Германович, 25.01.1972 року народження. Прописаний у Харкові. Має профіль у базі "Миротворця".

19) Михайлов Алекс Камілович, 13.07.1973 року народження. Прописаний у Краматорську, Донецька область. Має профіль у базі "Миротворця".

20) Молчанов Микола Сергійович, 25.02.1992 року народження. Прописаний у Донецьку.

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Фото з Сирії, датовані 2018 роком

21) Морев Костянтин Володимирович, 22.02.1974 року народження. Прописаний у Харкові. Має профіль у базі "Миротворця".

22) Мотинга Олександр Вікторович, 15.11.1980 року народження. Прописаний у Слов’янську, Донецька область. За попередніми даними, вбитий 14.06.2017.

23) Ніколенко Микола Павлович, 12.05.1982 року народження. Прописаний у Донецьку.

24) Пеняскін Олексій Михайлович, 24.09.1988 року народження. Прописаний у Макіївці, Донецька область.

25) Писаревський Олександр Олександрович, 06.05.1990 року народження. Прописаний у Макіївці, Донецька область.

26) Приходько Едуард Євгенович, 27.02.1968 року народження. Прописаний у Горлівці, Донецька область. За попередніми даними, вбитий 08.03.2016 під час штурму висоти 526 в районі Пальміри, хребет Джабель-Гаїт, Сирія. Має профіль у базі "Миротворця".

27) Рожко Денис Васильович, 15.03.1977 року народження. Прописаний у селі Грибівка, Одеська область.

28) Саржан Віктор Олександрович, 28.11.1969 року народження. Прописаний у Кривому Розі. Має профіль у базі "Миротворця".

29) Сафоненко Юрій Вікторович, 04.02.1967 року народження. Прописаний у Донецьку. Має профіль у базі "Миротворця".

30) Серебряков Олексій Миколайович, 21.09.1981 року народження. Прописаний у місті Моспине, Донецька область. Має профіль у базі "Миротворця".

31) Тачинський Олександр Сергійович, 11.05.1986 року народження. Прописаний у селищі міського типу Пісочин, Харківська область. Має профіль у базі "Миротворця".

32) Тютін Євген Олександрович, 30.11.1982 року народження. Прописаний у Харкові. У 2008 році був засудженим за статтею про групове зґвалтування на 4 роки позбавлення волі. Має профіль у базі "Миротворця".

33) Шепель Артем Вікторович, 24.01.1989 року народження. Прописаний у Горлівці, Донецька область. Має профіль у базі "Миротворця".

34) Шумейко Максим Сергійович, 26.04.1977 року народження. Прописаний у Сімферополі, Крим. Має профіль у базі "Миротворця".

35) Шумілов Олександр Євгенович, 26.04.1977 року народження. Прописаний у селищі міського типу Солоницівка, Харківська область. Має профіль у базі "Миротворця".

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36) Юдін Віталій Володимирович, 31.08.1966 року народження. Прописаний у Києві. Має профіль у базі "Миротворця".

37) Ященко Сергій Олександрович, 04.10.1972 року народження. Прописаний у Донецьку. Має профіль у базі "Миротворця".

38) Білоус Дмитро Вікторович, 08.02.1986 року народження. Прописаний у Харкові. Має профіль у базі "Миротворця".

39) Кравченко Микола Іванович, 17.05.1970 року народження. Прописаний у місті Єнакієве, Донецька область. Має профіль у базі "Миротворця".

40) Майоров Євген Юрійович, 21.08.1976 року народження. Прописаний у Донецьку. Має профіль у базі "Миротворця".

"Також у списках ПВК "Вагнера" у складі РТГр "Карпати" зазначено ще 7 осіб, громадянство яких на цей час нами не встановлено. Вони теж мають посаду "стрілець", – переконують активісти.

Бойовики групи "Карпати", громадянство яких не встановлено:

1) Букреєв Андрій Юрійович;

2) Кузьменко Владислав Олександрович;

3) Максимов Максим Максимович;

4) Мантаєв Умар Мусайович;

5) Помазан Андрій Миколайович;

6) Рубанов Олексій Сергійович;

7) Семенченко Дмитро Володимирович.