Українські ДРГ не працюють на території Росії та Білорусі. Жодних бойових дій на території інших країн наші війська не проводять.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що Південний напрямок – один із найперспективніших.

Цікаво Росія перекидає озброєння через Арабатську стрілку: в ISW вказали на проблемність такого шляху

Українських ДРГ у Росії та Білорусі немає

Жданов зазначив, що Україна не веде бойових і військових дій на території сусідніх країн. Так, розвідка працює, а ось ДРГ – ні. Крим – це наша територія, тому там ми можемо докладати всіх можливих зусиль для звільнення цієї окупованої Росією території.

На не своїх територіях, які навіть межують з українськими областями, наші ДРГ не працюють. Бойових дій там ми не ведемо,

– зауважив військовий експерт.

Жданов припустив, чи працюють українські ДРГ у Росії та Білорусі: дивіться відео

Далекобійні ракети

Він продовжив, що з цим пов'язане й питання передачі Україні далекобійних ракет на 300 кілометрів. Воно впирається в те, аби ми не застосовували їх по території країн, що межують з нами.

"Навіть, якщо це наші вороги – Білорусь та Росія", – наголосив Жданов.

Ситуація на фронті: останні новини