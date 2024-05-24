Поки не повертатимуться: у Повітряних силах розповіли про пілотів, що закінчили навчання на F-16

Частина українських пілотів уже закінчила навчання на F-16 в США. У Повітряних силах розповіли, що на них чекає.

Йдеться про пілотів, які закінчили навчання на винищувачах F-16 в Аризоні. Далі вони відправляються до Європи. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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"Навчальний процес не завершується"

Ілля Євлаш каже, що зараз пілоти повертаються в Європу, щоб готуватися далі до подальшого прибуття в Україну та продовження виконання своїх завдань тут.

Звичайно, що навчальний процес не завершується,

– каже речник ПС.

Він також додав, що процес навчання постійний. Готуються не лише пілоти, але й причетні інженери. Вони після приїзду до України ділитимуться досвідом зі своїми колегами задля боротьби з росіянами.

Євлаш зауважив, що перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, виконуватимуть завдання з патрулювання, а також будуть бити по ворожих цілях на лінії зіткнення.

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