Поки не повертатимуться: у Повітряних силах розповіли про пілотів, що закінчили навчання на F-16

24 травня 2024, 11:22
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Частина українських пілотів уже закінчила навчання на F-16 в США. У Повітряних силах розповіли, що на них чекає.

Йдеться про пілотів, які закінчили навчання на винищувачах F-16 в Аризоні. Далі вони відправляються до Європи. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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"Навчальний процес не завершується"

Ілля Євлаш каже, що зараз пілоти повертаються в Європу, щоб готуватися далі до подальшого прибуття в Україну та продовження виконання своїх завдань тут.

Звичайно, що навчальний процес не завершується,
– каже речник ПС.

Він також додав, що процес навчання постійний. Готуються не лише пілоти, але й причетні інженери. Вони після приїзду до України ділитимуться досвідом зі своїми колегами задля боротьби з росіянами.

Євлаш зауважив, що перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, виконуватимуть завдання з патрулювання, а також будуть бити по ворожих цілях на лінії зіткнення.

F-16 для України: останні новини

  • У четвер, 23 травня, стало відомо, що частина українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16. Вони навчалися на військовій базі в Тусоні штату Аризона.
  • За день до цього стало відомо, що до України також повернулися перші фахівці в обслуговуванні F-16. Вони ділитимуться своїм досвідом з колегами. До того ж Україні вже з’явився перший тренажер F-16, який передала Чехія.
  • Загалом Україна планує отримати понад 60 винищувачів F-16. Надати їх має Норвегія, Данія, Нідерланди та Бельгія. Втім, за словами Зеленського, перші західні винищувачі F-16, які з'являться в Україні, не матимуть вирішального впливу на хід бойових дій.
  • Водночас ЗМІ припускають, що F-16 можуть бути використані для боротьби з бомбардувальниками Су-34. Ймовірно, вони будуть розчищати шлях перед українським наступом.

Автор: Софія Рожик