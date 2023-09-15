"Полон або смерть": українські військові в Андріївці поставили окупантам ультиматум
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Наші військові днями звільнили Андріївку, яка розташована біля Бахмута. У ході операції бійці знищили значну частину угруповання, яке було у населеному пункті, проте змогли й поповнити обмінний фонд.
Після того, як наші бійці знищили командирів 72 бригади армії окупантів, частина російських військових ще переховувались в оточеному селищі. Бійці Третьої штурмової дали їм вибір: полон або смерть.
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Українські бійці підняли БпЛА
Бійці підняли у небо безпілотник з гучномовцем та командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогу. Окупанти мали вибір: або померти на полі бою, або здатися на милість наших військових.
В результаті бойової операції частина окупантів здалася,
– мовиться в повідомленні.
Під час свого "звернення" військові України зазначили, що єдина причина пропозиції здатися в полон – необхідність поповнення обмінного фонду.
Українські бійці оголосили ультиматум росіянам: дивіться відео
ЗСУ звільнили Андріївку: що відомо
- Вранці 15 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення Андріївки на південь від Бахмута. Цьому передували важкі бої з російськими окупантами. Майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, як вдалося повернути цей важливий населений пункт. За його словами, попереду ще багато роботи.
- У ході звільнення Андріївки на Донеччині Силам оборони вдалося майже повністю ліквідувати 72 ОМСБр російської армії. Зокрема, ЗСУ знищили майже всю піхоту ворога та позбавили росіян техніки. Третя штурмова бригада ЗСУ повідомила, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.
- Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута. Селище входить до Іванівського старостинського округу, який охоплює села Іванівське, Андріївка, Кліщіївка, Берхівка та селище Хромове. Взяття та утримання населеного пункту Андріївка – наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу.