Знищили "Кинджали", "Шахеди" та балістику окупантів: Олещук нагородив українських воїнів
Джерело:Микола Олещук
Командувач Повітряних сил Микола Олещук вручив нагороди воїнам. Вони охороняють сон українців, знищуючи російські ракети під час масованих атак.
Власне, Олещук наголосив, що заслужені нагороди отримали воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил. Щодня вони охороняють небо Київщину від ракетного тероризму Росії.
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Захисники знищили "непереможні" "Кинджали"
Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК Patriot і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал",
– зауважив командувач Повітряних сил.
Він також додав, що протягом травня-червня наша ППО знищила 13 ракет Х-47 "Кинджал", понад 20 балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху.
Захисники українського неба отримали нагороди / Фото з телеграму Олещука
Росія знову атакувала українські міста: головне
- Уночі 20 червня окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Зокрема, очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що близько 5-ї години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "Шахед". Окупанти поцілили у критично важливий об'єкт.
- Зокрема, зафіксовано три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Окрім того, спалахнула пожежа.
- Також Росія завдала ударів по Запоріжжю та передмістю, пошкоджено комунікації і приватне майно, обійшлося без жертв. По околицях Запоріжжя ворог запустив 7 ракет.
- Загалом ворог запустив 35 "Шахедів". 30 з них знищили сили ППО, ще два – Сухопутні війська.
- Протиповітряна оборона працювала у більшості областей. Основним напрямком атаки була Київщина. Там ЗСУ знищили понад 20 дронів-камікадзе.