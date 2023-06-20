Знищили "Кинджали", "Шахеди" та балістику окупантів: Олещук нагородив українських воїнів

Командувач Повітряних сил Микола Олещук вручив нагороди воїнам. Вони охороняють сон українців, знищуючи російські ракети під час масованих атак.

Власне, Олещук наголосив, що заслужені нагороди отримали воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил. Щодня вони охороняють небо Київщину від ракетного тероризму Росії.

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Захисники знищили "непереможні" "Кинджали"

Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК Patriot і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал",

– зауважив командувач Повітряних сил.

Він також додав, що протягом травня-червня наша ППО знищила 13 ракет Х-47 "Кинджал", понад 20 балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху.

Захисники українського неба отримали нагороди / Фото з телеграму Олещука

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