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Українські туристи знову потрапили у полон в аеропорту: цього разу в Україні

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Українці понад добу не можуть вилетіти до Туреччини
Українці понад добу не можуть вилетіти до Туреччини / Ольга Решетилова

Відомий український туроператор Join Up другий день переносить рейс на турецьку Анталію, відтак багато його клієнтів, в тому числі із маленькими дітьми, змушені чекати на рейс у аеропорту "Жуляни". Крім того, представники авіаперевізника, який мав доправити людей на відпочинок, кажуть, що літака немає та найближчим часом нічого не очікується.

Про це написала користувачка Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook.

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"Туроператор Join Up горіть у пеклі! З учорашнього дня переноситься рейс на Анталію. Люди з маленькими дітьми, які вже півдня мали відпочивати на пляжах Туреччині, сидять в аеропорту в Жулянах. Авіаперевізник Yanair каже, що літака нема і в кращому разі буде чи то 1:30, чи в 4:15, але гарантії нема", – підкреслила жінка.

Згодом їй все ж вдалося поспілкуватися з генеральним директором туристичної компанії, який у всьому звинуватив авіаперевізника.

"З літаком були проблеми, був на технічному обслуговуванні в Житомирі. А тепер літаку треба злітати в Барселону. І вже потім повезуть нас. Тобто виліт не раніше, ніж о 4:15 6 червня. Той, який мав бути об 11:00 5 числа. Поселення та харчування авіакомпанія поки що не забезпечила. Кажуть, що шукають", – переконує вона.

Крім того, Ольга Решетилова зазначила, вартість одного змарнованого дня відпустки туроператор збирається повернути.

Також обурена клієнтка додала, що загалом в аеропорту на свій рейс чекають близько 70 осіб, а поліцейські своєю чергою на виклик так і не приїхали.

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До слова. На місце інциденту уже прибули журналісти кількох українських телеканалів.

Нагадаємо, 27 квітня понад 200 українців не змогли вилетіти з популярного курорту Шарм-ель-Шейх чартерним літаком все тієї ж авіакомпанії Yanair до Львова через технічні причини. Пізніше стало відомо, що також не зміг полетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, зафрахтований українським авіаперевізником.

Теги: Новини України Скандал відпочинок Новини Туреччини авіація Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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