"Український тиждень" у Вашингтоні: як ця подія може поглибити контакти між Києвом та США

У Вашингтоні розпочався "Український тиждень". У його межах запланована велика кількість різноманітних заходів. Це нагода для представників української влади поглибити контакти із адміністрацією президента США Дональдом Трампом.

Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер зауважила, що такі контакти є. Зокрема, у столиці Штатів перебуває очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який був присутній на інавгурації американського президента, на яку може потрапити далеко не кожен політик.

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"Тому можемо сміливо припустити, що саме Давид Арахамія і є тією людиною у Штатах, яка якраз шукає ці контакти, спільні точки дотику з американцями. Тим паче сам Давид Арахамія не так давно заявляв, що дійсно готується зустріч на найвищому рівні між українським президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом", – сказала вона.

Зустріч Трампа та Зеленського

Андріана Кучер зазначила, що у Вашингтоні активно обговорюють можливість того, що зустріч Зеленського та Трампа може відбутися саме під час "Українського тижня" у Вашингтоні. Тобто найближчими днями.

Очевидно, якщо ця зустріч відбудеться у Вашингтоні, якщо прилетить Володимир Зеленський, це означатиме, що справи йдуть добре, і контакти встановлено. Якщо ні, то це, можливо, так само створить додаткове поле чи додатковий простір говорити про те, що не такими близькими є контакти нової американської адміністрації і української влади,

– припустила ведуча.

Національний молитовний сніданок

У четвер, 6 лютого, у Вашингтоні відбудеться Національний молитовний сніданок, де буде дуже багато політиків з усього світу, включно з американською владною верхівкою. Ця релігійно-політична подія має величезне значення, там завжди виступає президент США.

Є певні сподівання, що у межах Національного молитовного сніданку можуть відбутися певні контакти з українською стороною. Більше того так само у Вашингтоні у п'ятницю, 7 лютого, пройде Український молитовний сніданок. Можливо, саме на цю подію і приїде Володимир Зеленський, якщо будуть встановлені контакти з американською адміністрацією,

– додала Андріана Кучер.

Національний молитовний сніданок США був започаткований ще після Другої світової війни, коли республіканці і демократи шукали спосіб, як об'єднати країну. У такий спосіб вони молилися за мир і порядок всередині Штатів та в усьому світі. Зараз на захід збираються політики з усього світу, а також представники різних конфесій, релігійні, громадські, суспільно-політичні лідери.