"Не мовчи – полон вбиває": родини військовополонених провели акції у Києві, Запоріжжі й Варшаві

Родичі військовополонених 17 грудня вийшли на акцію у Києві, Запоріжжі та Варшаві. Вони прагнуть нагадати, що тисячі українців є бранцями Кремля і не можуть у свята бути поряд зі своїми рідними.

Організатори наголошують, що про військовополонених немає жодних звісток. Останній обмін був у червні.

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Акція у Запоріжжі та Києві

У неділю 17 грудня в центрі Запоріжжя зібралися близько двох сотень рідних та близьких українських військовополонених, які обороняли Маріуполь. Вони утворили живий ланцюг та взяли до рук плакати з написами "Волю захисникам Маріуполя", "Save Azovstal", "Не мовчи – полон вбиває" та інші. Окрім цього вони скандували "Україна чекає героїв".

Ми благаємо весь світ, все суспільство, аби знайшли важелі і повернули наших хлопців. Рік тому я отримала від брата листа і все. На, жаль тиша. Буквально 3 місяці тому МКЧХ підтвердило, що він в полоні. Наразі нема жодної інформації,

– говорять родичі полонених.

Також перед будівлею Запорізької ОДА встановили інсталяцію у вигляді різдвяної ялинки з металу, обмотаної колючим дротом. Таким чином організатори хотіли нагадати, що деякі військові свята проведуть у російському полоні.

Акція рідних військовополонених у Запоріжжі / фото "Укрінформ"

Подібну акцію-нагадування про український військовополонених провели й у Києві.

Акція у Варшаві

Окрім цього й у Варшаві кілька десятків українців вийшли на акцію-нагадування про полонених. Вони так само тримали плакати, також фото та імена бранців Кремля з проханням до світу допомогти їх звільнити.

Родичі скаржаться, що про військовополонених немає жодної звістки і вони дізнаються про їх долю з російського телебачення. Наприклад, командиру оборонців Маріуполя – 27-річному Владиславу, суд "ДНР" виніс вирок. Він отримав 20 років в’язниці тільки за те, що захищав власну землю.

Останній раз він телефонував у вересні минулого року. Тоді він знаходився в Оленівці, повідомити, що після теракту з ним все добре, що він живий і всіх їх з Оленівки поперевозили. Після того він знаходився у Волгоградській області в СІЗО. З того часу не було жодної інформації, жодного дзвінка, жодного листа,

– розповідає дружина Владислава.

Організували відповідну акцію учасники громадської ініціативи "Євромайдан-Варшава". За їхніми даними, у російському полоні перебуває щонайменше 4337 осіб, у тому числі 763 цивільних. Активісти зазначають, що стан бранців критичний, вони втрачають від 10 до 30 кілограмів, декотрі повертаються додому у трунах.

Полонені українці