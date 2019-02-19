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      Українці можуть виграти € 176 млн в супер-тиражі "Євромільйони" або $ 488 млн в лотереї США

      50 Читать новость на русском
      "Євромільйони"
      "Євромільйони"

      За результатами останніх п'яти тиражів Євромільйони призовий фонд акумулював і тепер на кону лотереї € 176 мільйонів.

      Джекпот "Євромільйони" близький до максимального і швидше за все буде зірвано вже цього вівторка.

      Але і це ще не все. Найбільші лотереї США також пропонують величезні призи на цьому тижні, $282 млн в Powerball і $ 206 млн у лотереї Mega Millions. Такого ажіотажу в світі лотерей не було давно! Найграндіозніша лотерейна подія в світі доступна учасникам з України, завдяки сертифікованому лотерейному сервісу TheLotter.com.

      Коли відбудеться супер-тираж?

      Наступний розіграш найбільшого джекпоту Європи відбудеться у вівторок 19 лютого. Переможець отримає дев'ятизначну суму в 176 мільйонів євро. Для участі в супер-тиражі необхідно заповнити квиток на сайті лотерейного сервісу TheLotter.

      Чи можуть громадяни України брати участь в супер-тиражі "Євромільйони"?

      Українці можуть брати участь в лотерейних тиражах "Євромільйони" нарівні з резидентами 17 країн-учасниць. Щоб стати учасником супер-тиражу, необхідно придбати лотерейні білети онлайн, вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лакі стар" (1-12).

      З дня заснування в 2002 році цей сервіс допоміг людям виграти більше $ 70 мільйонів – в наприкінці 2015 гравець з Іраку зірвав $ 6,4-мільйонний джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. У 2016 році пенсіонер з Ель-Сальвадора виграв мільйон доларів, а гравець з Канади взяв другий приз в $ 1.35 млн В Powerball-США.

      Придбати білети лотереї "Євромільйони" онлайн можна прямо зараз, з будь-якої точки світу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші
      Джерело: 24 Канал
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