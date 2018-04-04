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Українці не можуть купити квитки на деякі потяги "Укрзалізниці": деталі

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Українці хвилюються відсутністю квитків на травневі свята на сайті
Українці хвилюються відсутністю квитків на травневі свята на сайті "Укрзалізниці" / "Інформатор"

Наразі українці не можуть придбати квитки на потяги, що курсуватимуть на травневі свята, принаймні на сайті "Укрзалізниці", відтак серйозно почали хвилюватися.

Як повідомляє ТСН, люди скаржаться, що не можуть купити квитки з Києва у деякі міста південного напрямку на дати з кінця квітня.

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"Укрзалізниця" ніяк не може розпочати продаж квитків з 23 квітня 2018 року за деякими напрямками (наприклад, Херсон – Київ). Нічого зрозумілого вони не відповідають. Може журналістам вони розкриють страшну таємницю: коли ж ці квитки з’являться. Народ хвилюється", – зауважила Олена Бутурля.

Інформацію про те, що "Укрзалізниця" не відкриває квитки на південний напрямок (Запоріжжя, Дніпро) підтвердив і Дмитро Парфененко. За його словами, зазвичай "Укрзалізниця" відкриває квитки за 45 днів, але вже залишилося 19 днів.

Додамо, що на сайті бронювання квитків "Укрзалізниці" дійсно не можна купити квитки зі столиці до Дніпра, Херсона, Запоріжжя і Миколаєва з 23 квітня, оскільки система повідомляє, що потяги є відсутніми.

Укрзалізниця, потяг, квитки, травневі свята
Українці хвилюються відсутністю квитків на травневі свята на сайті "Укрзалізниці"

Щоправда, з Києва до Дніпра та Запоріжжя можна доїхати з пересадкою у Харкові, а до Миколаєва через Гребінку з очікуванням потягу вночі.

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Укрзалізниця, потяг, квитки, травневі свята
До деяких місць кияни доїхати можуть лише з пересадкою

Як підкреслюють журналісти, також не можна придбати зворотний квиток із цих міст до Києва, починаючи з 23 або 24 квітня.

У прес-службі "Укрзалізниці" своєю чергою кажуть, що таке відбувається через технічну несправність та обіцяють дати більш детальний коментар згодом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила ще три додаткових потяги на Великодні свята.

Теги: Новини України Новини політики Гроші Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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