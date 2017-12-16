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Українці опинилися за крок від скасування вихідних 8 березня та 2 і 9 травня

19:50, 16 грудня 1825
В Україні кількість державних вихідних може скоротися до дев'яти
В Україні кількість державних вихідних може скоротися до дев'яти / Соцмережі

Український інститут національної пам'яті подав на погодження Міністерства культури України законопроект щодо скорочення кількості святкових днів до десяти.

Як пояснила представниця інституту Ганна Байкєніч, якщо документ буде ухвалено, то з наступного року буде введено дев’ять неробочих днів, зокрема, чотири неробочі дні – це державні свята, пише "Радіо Свобода".

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"Це День Конституції, День Незалежності, День Захисника і День пам’яті та примирення – 8 травня. Один вихідний – це Міжнародний день праці, і ще чотири вихідних – це традиційні свята: Трійця, Новий рік, Різдво і Великдень", – підкреслила вона.

За словами експерта, оскільки 25 грудня вже став святковим неробочим днем, то відповідні зміни буде внесено до законопроекту.

"Таким чином, 8 березня і 9 травня залишаться святковими, однак робочими днями. 2 травня, як святковий день, пропонується скасувати, оскільки це радянський рудимент, який не відзначається взагалі ніде, тільки в одній якійсь країні світу це день є неробочим," – додала Байкєніч.

Водночас вона зауважила, що вищезазначений законопроект пропонує скасувати практику перенесення вихідних днів, коли свято випадає на суботу або неділю, тобто загальна кількість святкових вихідних залежно від конкретного року може скорочуватися до 6-8 днів.

"Тільки Великдень, Різдво і Трійця будуть переноситися на понеділок. У Європі така практика є відсутньою. Тому Україна так само пристає на таку традицію, спираючись на загальноєвропейські практики", – зазначила представниця Українського інституту національної пам’яті.

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Крім того фахівець переконує, що у рамках реформи державного святкового календаря Український інститут національної пам’яті хоче систематизувати категорії свят та поділити на державні, міжнародні свята, дні жалоби, пам’ятні дати, професійні свята, скорботні дні, традиційні свята.

Свята, Україна, 8 березня, травневі свята, Інститут національної пам'яті
Пропозиції Інституту національної пам'яті щодо святкових днів в Україні

Теги: Новини України Новини політики Новорічні свята Законопроект 9 травня Міністерство культури України 8 березня Травневі свята
Джерело: 24 Канал
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