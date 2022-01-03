Українцям потрібно менше панікувати, – Цимбалюк про ймовірний наступ Путіна

Росія активно стягує війська до кордону України та може готуватися до наступу. Однак українцям потрібно менше панікувати з цього приводу, аніж зараз.

Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк. На його думку, якщо Україна втратить якусь частину своєї території, то там буде Голодомор.

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За словами Цимбалюка, якщо росіяни прийдуть в Україну, вони будуть вбивати, ґвалтувати й катувати громадян. Щодо цього не має бути жодних сумнівів. Однак наразі невідомо, яке саме рішення ухвалить Володимир Путін.

Я думаю, що українцям потрібно менше панікувати через це,

– заявив журналіст.

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив , що Росія повинна "втрутитися у конфлікт на Донбасі", оскільки Україна начебто "агресивно налаштована".

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Війська Росії біля кордону України: останні новини

У Фінляндії попередили про наслідки ймовірного нападу Володимира Путіна на Україну. На такі дії Кремля Захід може відповісти жорсткими економічними санкціями.

Американський політик Адам Шифф вважає, що вторгнення Росії в Україну лише наблизить НАТО до кордонів держави-агресора. На його думку, це потужний стримувальний фактор від нападу.

Колишні чиновники США у сфері нацбезпеки закликали Вашингтон опублікувати список санкцій на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас російський високопосадовець заявив, що оприлюднення такої інформації нібито може зірвати переговори.

Олексій Данілов прокоментував стягування російських військ і техніки до кордонів України. За його словами, наразі Рада нацбезпеки й оборони не бачить великої загрози.

За даними агенства Conflict Intelligence Team, Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів.

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