"Наші вдома": Україна повернула з російського полону ще 10 військових

Україна провела з Росією черговий обмін полоненими 26 жовтня. Вдалося повернути частину наших захисників.

Так, з полону визволили 10 українських воїнів. Про це повідомив очільник ОП Андрій Єрмак.

Важливо Україна повернула тіла ще 25 своїх героїв

Що відомо про черговий обмін полоненими

Єрмак зазначив, що серед звільнених один офіцер та 9 рядових і сержантів. Окрім того, вдалося повернути тіло американського добровольця.

Мовиться про ветерана армії США Джошуа Алана Джонса. Він воював за нашу державу і загинув у бою з окупантами.

Очільник ОП подякував Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Окрім того, посадовець запевнив, що це не останній обмін.

Продовжуємо працювати поки не повернемо додому всіх наших,

– підкреслив Єрмак.

21 вересня Україна повернула з полону 215 захисників . Зокрема, і оборонців "Азовсталі".

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Україна повертає додому тіла загиблих воїнів

25 жовтня у Міністерстві реінтеграції повідомили, що вдалося повернути додому тіла 25 полеглих героїв.

Раніше, 11 жовтня, вдалося повернути ще 62 тіла наших воїнів. Серед них і оборонці з "Азовсталі", які загинули під час російського теракту на території колишньої колонії в Оленівці.

Також вдалося повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Воїн боронив Україну від російської навали.

З полону повернули 108 українок

Перший цілковито жіночий обмін провели 17 жовтня. Тоді з полону визволили одразу 108 українських жінок.

Зокрема, з російського полону повернули Вікторію Обідіну — медикиню, яку під час евакуації з "Азовсталі" розлучили з донькою Алісою. Дитячий омбудсмен Микола Кулеба зазначив, що зовсім скоро Вікторія обійме свою Алісу, яка після евакуації перебувала в родичів у Запоріжжі.

Також серед полонених були й незаконно ув'язнені на тимчасово окупованих територіях Донбасу ще до повномасштабної війни. Їх затримали за "надто проукраїнську позицію". До прикладу, за перевезення гуманітарки для дітей-сиріт. Також окупанти звинувачували українок у надуманому "шпигунстві" та "тероризмі".

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