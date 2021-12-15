Українське бюро Інтерполу відмовилося оголошувати в міжнародний розшук Поклонську, – ЗМІ

Колаборантку Наталію Поклонську, яку Київський апеляційний суд дозволив заарештувати, відмовилися оголошувати в міжнародний розшук. Відповідне рішення нібито схвалили в Українському бюро Інтерполу.

Про це виданню "Українські новини" повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит. Наразі у Міністерстві внутрішніх справ відповідну інформацію не коментують, однак журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати всі деталі.

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Інформуємо, що органом досудового розслідування вживалися заходи щодо оголошення Поклонської у міжнародний розшук. Водночас Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу МВС України відмовлено в оголошенні зазначеної особи в міжнародний розшук,

– зазначили в ОГП.

Там також пояснили, що колаборантку не оголосили у міжнародний розшук, бо це суперечитиме статті 3 Статуту Інтерполу, яка свідчить про те, що Організації суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.



ЗМІ пишуть, що Українське бюро Інтерполу відмовилося оголошувати в міжнародний розшук колаборантку Поклонську / Фото "Українських новин"

Зверніть увагу! Київський апеляційний суд 6 грудня Київський апеляційний суд 6 грудня дозволив заарештувати Поклонську для того, щоб

р

озглянути клопотання про обрання запобіжного заходу

–

тримання під вартою.

Що відомо про Поклонську: коротко

Поклонська до 2014 року працювала прокурором Генпрокуратури України, а тоді, під час окупації Криму, перейшла на бік Росії. У 2016 році вона пройшла у держдуму він путінської партії.

В Україні колаборантку хочуть заочно судити. Через визнання "екстремістською організацією" Меджлісу кримських татар її планують притягнути до відповідальності за порушення звичаїв війни.

Путін у жовтні призначив Поклонську послом Росії в Кабо-Верде. Своєю чергою українське Міністерство закордонних справ заявило, що навіть в Африці колаборантці сховатися не вийде.

Поклонська в Африці: дивіться відео