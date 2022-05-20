Укрзалізниця через наслідки авіаударів змінює маршрут курсування поїздів

Російські окупанти досі гатять по українських містах. Тож Укрзалізниця змушена змінити маршрут руху деяких потягів.

Наразі зруйновану загарбниками ділянку колії відновлюють. Після цього, ймовірно, потяги курсуватимуть за звичним маршрутом.

Зауважте Біженці зможуть отримувати соцвиплати прямо на вокзалах

Укрзалізниця оголосила зміни у русі приміських поїздів

Російські загарбники проявляють надмірну цікавість залізничними об'єктами інфраструктури. Тож Укрзалізниця знову вимушена змінювати маршрут курсування поїздів.

Відсьогодні (20 травня – 24 канал) приміські поїзди №6615 та №6630, а відзавтра - №6605 та №6610 сполученням Ірша – Коростень та зворотно прямуватимуть в сполученні Малин – Коростень та зворотно,

– мовиться у повідомленні.

В Укрзалізниці підсумували, що ворог може навіть не сподіватись надовго завадити руху потягів – відновлення ділянки вже розпочали.

Цікаво У Херсоні над залізничним вокзалом невідомі встановили український прапор

Війна в Україні: останні новини

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Півдні та Сході України.

Окупанти намагаються вести наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі. Водночас ворог обстрілює населені пункти з артилерії.

Окрім цього, росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. Лише протягом 17 травня на там зафіксували понад 70 вибухів.

Також на Сумщині росіяни вдруге спробували прорвати кордон. ЗСУ вдалось зупинити наступ окупантів, однак найближчим часом штурм може повторитись.

Однією з найцікавіших є ситуація навколо острова Зміїний в акваторії Чорного моря. Після того, як українські військові понищили там особовий склад і техніку загарбників, росіяни намагаються її забрати. Тому вони намагаються вести підіймально-рятувальні роботи, де ЗСУ знищили їхній десантний катер.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що хоч ворог і не має переваги у повітрі, однак ризик ракетних ударів залишається на всій території України.

Водночас українські захисники продовжують знищувати загарбників. Зокрема, на Півдні наші військові ліквідували щонайменше 20 окупантів. Також ЗСУ знищили техніку та озброєння росіян.

Своєю чергою, на Запоріжжі українські бійці знешкодили приблизно 50 російських військових. Окрім того, вони знищили 20 одиниць ворожої техніки.

Загалом 16 травня російські окупанти обстріляли 48 населених пунктів на Сході України. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 22 мирні жителі, а ще 11 зазнали поранень.

Варто подивитися – ЗСУ знищили скупчення техніки орків