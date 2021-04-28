У залізничному відомстві зазначили, що на період травневих свят спостерігається підвищений попит на низку маршрутів. Через це вирішили додати ще вагони на найпопулярніші рейси.

В Укрзалізниці заявили про те, що на потяги дальнього сполучення вже купили понад 5 000 квитків. Такий ажіотаж – на перші вихідні травня. До теми Гроші у кишеню провідникам: Укрзалізниця потрапила у скандал через "зайців" Що відомо про додаткові місця Напередодні тривалих Великодніх свят українці придбали на 23% квитків більше за середній показник від початку року.

Через підвищений попит додали рейс на 30 квітня. Він слідуватиме за маршрутом №728/727 Київ — Харків — Київ.

З Києва збільшили місця на 10 рейсах, ще на 3 – до Одеси, у 4 потягах на Харків та 2 – на Донбас.

На цих маршрутах Укрзалізниця вибірково додала окремі рейси та продовжує не відкидає можливості причеплення додаткових вагонів. Найпопулярнішими рейсами у відомстві зазначили: №46/45 Лисичанськ — Ужгород (1184 пасажири);

№142/141 Львів — Бахмут (1055 пасажирів);

№92/91 Одеса — Костянтинівка (1041 пасажир);

№138/137 Хмельницький — Лисичанськ (1003 пасажири);

№58/57 Одеса — Ковель (907 пасажирів).