Потяг Київ – Рахів відправлятиметься зі столиці о 14:28 лише по парних числах. Назад, з Рахова до Києва, він прямуватиме по непарних – о 18:20
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Поїзд №287/288 Київ – Одеса курсуватиме з 9 серпня. Зі столиці відправлятиметься через день у непарні числа. Він ходитиме лише до кінця літа. Потяг з Києва вирушатиме о 00:55, а з Одеси – о 13:33.
Крім того, Укрзалізниця збільшила кількість вагонів до найпопулярніших маршрутів. Зокрема, до тих, що курсують з Києва до Маріуполя та Попасної.
Нові потяги від Укрзалізниці: останні новини
- Через сезон відпусток Укрзалізниця запустила 4 потяги до узбереж Чорного та Азовського морів.
- Також курсує додатковий потяг, що сполучає Кременчук, Харків та Бердянськ.
- Потрапити до моря з Харкова до Генічеська можна додатковим потягом. Він вирушатиме о 6:29 ранку та прибуватиме до Азовського моря о 13:26.