"Укрзалізниця" ризикує втратити 4-5 млрд гривень до кінця року

Залізничний держмонополіст ПАТ "Укрзалізниця" в 2018 році може втратити 4-5 млрд грн доходу через свою ініціативу щодо уніфікації тарифів на перевезення порожніх вантажних вагонів.

Відповідні розрахунки зробили аналітики ДП "Укрпромзовнішекспертиза", передає Мінпром з посиланням на текст документа.

У ньому наголошується, що введення в дію проекту наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів" буде означати зростання тарифів на залізничні вантажоперевезення на 11%.

Це призведе до зниження обсягів вантажоперевезень на 1,5-2 млн т від плану і недоотримання УЗ 1-1,2 млрд грн доходів в місяць, або 4-5 млрд грн сумарно за вересень-грудень 2018.

В "Укрпромзовнішекспертиза" підкреслюють, що збільшення залізничних тарифів призводить до зменшення обсягів залізничних вантажоперевезень: зростання залізничних тарифів на 1% призводить до зниження на 0,34% обсягів залізничних вантажоперевезень.

Найбільш чутливі – вугілля і залізна руда, контейнери і мінеральна сировина та будматеріали (еластичність по ціні перевезення становить 0,4-0,5%), відзначають експерти.

"Виробники по можливості переорієнтуються на інші види транспорту – автомобільний або водний, або змушені скорочувати обсяги виробництва і продажів", – підкреслюється в аналітичній записці УПЕ.

В "Укрпромзовнішекспертиза" нагадали, що зростання залізничних тарифів в 2016-2017 рр. вже призвів до зниження обсягів залізничних вантажоперевезень (внутрішні, експорт, імпорт) в 2017 р на 6,5 млн т. У 2018 р негативна тенденція триває – за 6 місяців зниження склало – 3 млн т.

При цьому і без підвищення вартості вантажоперевезень за рахунок уніфікації тарифів на перевезення порожніх вантажних вагонів рентабельність вантажоперевезення у "Укрзалізниці" в 2017-2018 рр. знаходиться на рівні 23-33%. А сумарний обсяг амортизаційних відрахувань і валового прибутку від вантажних перевезень у держкомпанії становить 32,2 млрд грн – чого достатньо для повноцінного виконання плану капітальних інвестицій в 2018 р в розмірі 26,9 млрд грн.