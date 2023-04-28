"За Умань": прикордонники підготували потужну помсту окупантам за ракетну атаку
Джерело:ДПСУ
Російські військові завдали чергового ракетного удару по Україні, знищивши житловий будинок в Умані, що на Черкащині. З відповіддю ворогові на цей терористичний акт не забарились захисники-прикордонники.
У п'ятницю, 28 квітня, загарбники обстріляли багатоповерхівку в Умані, внаслідок чого станом на 16:00 відомо про близько двох десятків жертв та ще стільки ж постраждалих. І якщо противник гадав, що у такий спосіб він зломить дух українців, то він – помилявся.
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"Помстимося за кожного"
Власне, у пресслужбі Державної прикордонної служби опублікували ролик, який засвідчує, що подібні терористичні акти не змушують захисників скласти зброю, а навпаки, спонукають до помсти та відплати окупантам за їхні злочини проти людяності.
За Умань! Прикордонники підготували справедливу відплату за російський терор. Помстимося за кожного,
– йдеться у дописі.
На відео видно, як української прикордонники спершу підписують "подарунки" ворогові у вигляді снарядів, а потім вставляють їх в установку. Після цього до окупантів і летить "помста".
Відповідь від українських прикордонників ворогу за черговий теракт: дивіться відео ДПСУ
Обстріл Умані: що потрібно знати
- Цей теракт прокоментував, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Глава нашої держави зазначив, що російську агресію можна перемогти лише спільними зусиллями. Також він наголосив на тому, що серед загиблих через цю атаку є діти.
- Водночас відомо, що багатоповерхівка, яку знищив ворог, розташована на вулиці Комарова. Місцеві жителі розповідали, що коли прилетіла ракета, їх просто-таки підкинуло у повітря, після чого довелось швидко реагувати, адже спалахнуло полум'я. Люди гасили його відрами з водою.
- Разом з тим згадаємо, що Умань – це не єдине місто, яке постраждало від обстрілу 28 квітня. Також загарбники випустили крилаті ракети по Дніпру. Повітряна ціль потрапила в будівлю приватного підприємства, де були цивільні громадяни.