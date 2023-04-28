"За Умань": прикордонники підготували потужну помсту окупантам за ракетну атаку

Російські військові завдали чергового ракетного удару по Україні, знищивши житловий будинок в Умані, що на Черкащині. З відповіддю ворогові на цей терористичний акт не забарились захисники-прикордонники.

У п'ятницю, 28 квітня, загарбники обстріляли багатоповерхівку в Умані, внаслідок чого станом на 16:00 відомо про близько двох десятків жертв та ще стільки ж постраждалих. І якщо противник гадав, що у такий спосіб він зломить дух українців, то він – помилявся.

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"Помстимося за кожного"

Власне, у пресслужбі Державної прикордонної служби опублікували ролик, який засвідчує, що подібні терористичні акти не змушують захисників скласти зброю, а навпаки, спонукають до помсти та відплати окупантам за їхні злочини проти людяності.

За Умань! Прикордонники підготували справедливу відплату за російський терор. Помстимося за кожного,

– йдеться у дописі.

На відео видно, як української прикордонники спершу підписують "подарунки" ворогові у вигляді снарядів, а потім вставляють їх в установку. Після цього до окупантів і летить "помста".

Відповідь від українських прикордонників ворогу за черговий теракт: дивіться відео ДПСУ

Обстріл Умані: що потрібно знати