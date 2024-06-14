Генсек НАТО відреагував на "пропозицію" Путіна щодо України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував цинічні ультиматуми Путіна. Він зазначив, що пропозиція російського диктатора "не є добросовісною".
Під час пресконференції в Брюсселі Столтенберг зауважив, що Росія хоче значно більшу територію України, ніж вона змогла наразі захопити. Про це пише 24 Канал.
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Генсек НАТО прокоментував ультиматум Путіна
Генсек Альянсу зауважив, що це не справа України – виводити свої війська з власної території. Адже навпаки – виводити свої війська з окупованих українських територій має якраз Росія.
І це не українська пропозиція. Це лише демонструє, що ця пропозиція не є добросовісною, і насправді означає, що Росія хоче досягти своїх воєнних цілей, розраховуючи також на значно більшу територію, ніж вона змогла окупувати до цього часу,
– зазначив Столтенберг.
Він наголосив, що це знову демонструє, що Росія прагне контролювати Україну. Столтенберг зауважив, що це є ціллю Москви від самого початку війни, що є порушенням міжнародного права.
І ось чому НАТО продовжує підтримувати Україну,
– додав він.
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Що передувало
- 14 червня Путін заявив, що Кремль "хоч завтра готовий сісти за стіл переговорів", якщо Київ відмовиться від планів вступити до НАТО, а ЗСУ вийдуть з так званих "нових російських регіонів". Мовиться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.
- Також російський диктатор заявив, що для мирного врегулювання конфлікту Росії потрібен нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України, а ще її "демілітаризація та денацифікація".