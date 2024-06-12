Уночі ворог вдарив по Україні 30 ракетами та "Шахедами": майже все збили, зокрема "Кинджал"
Джерело:Микола Олещук
Росія завдала чергової комбінованої атаки по Україні у ніч на 12 червня. Було випущено 30 засобів повітряного нападу.
В результаті бойової роботи вдалося знищити 29 повітряних цілей. Зокрема, було ліквідовано 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".
Дивіться також Крилаті ракети, ударні БпЛА і, попередньо, балістика: перший звіт КМВА про атаку на Київ
Як відпрацювало ППО
У ніч на 12 червня російські війська завдали комбінованої атаки по Україні. Для атаки вони застосовували ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.
Усього ворог використав 30 засобів повітряного нападу:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (їх випускали із Саратовської області, Росії);
- 1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (був запуск із повітряного простору Тамбовської області, Росії);
- 24 ударні БпЛА типу "Шахед" (їх випускали з Єйська та Приморсько-Ахтарська, Росія).
До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України,
– мовиться в повідомлені командувача Повітряних сил.
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".
У Повітряних силах повідомили, що бойова робота проводилася у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Скільки повітряних цілей збили / Інфографіка Повітряних сил
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що над Дніпропетровщиною вдалося збити 11 російських "Шахедів".
"На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно", – повідомив він.
Зокрема, внаслідок атаки пошкоджень зазнали 9 будинків.
Атака на Київ 12 червня: що відомо
- Основною ціллю росіян у ніч на 12 червня став Київ. Ворог атакував регіон ракетами та БпЛА, відбиття атаки тривало майже 2 години.
- У місті є пошкодження низки об'єктів внаслідок падіння уламків. На щастя, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.
- Також відомо, що внаслідок ворожої атаки є один постраждалий, у нього різана рана ноги. Всю необхідну медичну допомогу йому надали на місці, від подальшої госпіталізації він відмовився.