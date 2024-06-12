Уночі ворог вдарив по Україні 30 ракетами та "Шахедами": майже все збили, зокрема "Кинджал"

Росія завдала чергової комбінованої атаки по Україні у ніч на 12 червня. Було випущено 30 засобів повітряного нападу.

В результаті бойової роботи вдалося знищити 29 повітряних цілей. Зокрема, було ліквідовано 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

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Як відпрацювало ППО

У ніч на 12 червня російські війська завдали комбінованої атаки по Україні. Для атаки вони застосовували ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.

Усього ворог використав 30 засобів повітряного нападу:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (їх випускали із Саратовської області, Росії);

1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (був запуск із повітряного простору Тамбовської області, Росії);

24 ударні БпЛА типу "Шахед" (їх випускали з Єйська та Приморсько-Ахтарська, Росія).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України,

– мовиться в повідомлені командувача Повітряних сил.

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

У Повітряних силах повідомили, що бойова робота проводилася у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Скільки повітряних цілей збили / Інфографіка Повітряних сил

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що над Дніпропетровщиною вдалося збити 11 російських "Шахедів".

"На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно", – повідомив він.

Зокрема, внаслідок атаки пошкоджень зазнали 9 будинків.

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