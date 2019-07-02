УПЦ КП просить суд скасувати її ліквідацію

В Окружний адмінсуд Києва надійшов позов до Міністерства культури. У ньому Українська православна церква Київського патріархату просить зупинити дію наказу міністерства щодо втрати нею чинності.

Так, позивач, тобто представники неіснуючої УПЦ КП, оскаржують наказ Міністерства культури про втрату чинності Статуту релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви КП".

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Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури України від 30 січня 2019 року,

– передають у суді.

Мовиться про наказ Мінкульту, під час якого було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Цей документ скасував низку наказів щодо діяльності УПЦ КП. В міністерстві вважають, що після цього релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

Річ у тім, що УПЦ КП і УАПЦ ліквідували під час Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року. На їх "фундаменті" була заснована Православна церква України, настоятелем якої став митрополит Епіфаній.

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Конфлікт у Православній церкві України розпочав патріарх Філарет. Наприкінці квітня священнослужитель заявив, що не Епіфаній, а він мав правити новоствореною церквою в Україні. А ось митрополит Епіфаній повинен був представляти ПЦУ за кордоном.



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Згодом Філарет сказав, що не приймає Томос, бо документ начебто ставить українську церкву в залежність від грецької. Потім він скликав "собор" неіснуючої УПЦ КП, на якому проголосив, що відновлює Київський патріархат.

Після цього Синод Православної церкви України позбавив патріарха Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами і монастирями. Окрім того, з єпископату ПЦУ виключили священнослужителів, які підтримали Філарета та відновлення Київського патріархату на несанкціонованому з’їзді.

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Цілком імовірно, що Окружний адмінсуд Києва може відновити у своєму статусі УПЦ КП. Останнім часом ця інстанція відома своїми скандальними рішеннями.