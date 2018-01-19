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Уряд жодним чином не передбачав закупівлю російського газу, – Насалик

16:56, сьогодні 367 Читать новость на русском
Ігор Насалик
Ігор Насалик / 24 Канал

Заява глави компанії "Нафтогаз України" щодо планів закупити у 2018 році 4-5 мільярдів кубометрів російського газу не була погоджена з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Про це заявив глава Міненерго Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".

"Голова "Нафтогазу" не синхронізував свою заяву із міністерством, яке формує державну політику. Уряд, ухвалюючи фінансовий план "Нафтогазу", жодним чином не передбачав закупівлю російського газу", – запевнив міністр.

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Зазначимо, що після рішення Стокгольмського арбітражу "Нафтогаз України", відповідно до контракту купівлі-продажу природного газу з російським "Газпромом", з 2018 року зобов'язаний закуповувати 4-5 мільярдів кубометрів газу.

Нагадаємо, що 17 січня голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про наміри закупити цього року близько 4-5 мільярдів кубометрів газу в Росії та продовжити імпорт газу з європейського напрямку.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Нафтогаз Міністерство енергетики Кабінет Міністрів України Ігор Насалик
Джерело: 24 Канал
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