USAID в Україні призупиняють всі проєкти: в ОП відреагували на рішення Трампа

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ від Держдепу США призупинити фінансування всіх проєктів. Однак військова допомога нашій державі не зупиниться, адже це зовсім інша програма.

Накази адміністрації експрезидента Джо Байдена ніхто не буде скасовувати, тому що там є контракти для військової промисловості Штатів. Це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Офіс USAID в Україні призупиняє фінансування всіх проєктів, – ЗМІ

"Тут все продовжується. Це все відповідно до наказів минулої адміністрації. Їх ніхто не буде скасовувати, тому що там є контракти для військової промисловості США. Ви ж розумієте, як програма мілітарної підтримки України працює. Це не так, що вони нам гроші дають, а ми купуємо щось. Ні, вони ці гроші інвестують у свої воєнні виробництва", – пояснив він.

Мовиться про вкрай вигідні контракти. Це державне замовлення для постачання на конкретну війну конкретного ресурсу. У цьому випадку – в Україну. Тому ці програми продовжують працювати.

Трамп починає переформатування

Михайло Подоляк зазначив, що американський лідер Дональд Трамп починає переформатування внутрішнього і політичного, і управлінського контуру. Він хоче провести аудит ефективності тих чи інших інституцій не тільки з фінансового, а й з управлінського погляду.

Зокрема, інституцій, які працюють на зовнішньому ринку. Тому що Штати загалом на велику кількість державних агенцій, які працюють на різних національних ринках в інших країнах, витрачають шалені кошти на гуманітарні програми. Це лікарні, школи і так далі. Тут призупинено,

– підкреслив посадовець.

Також після цього аудиту низка програм працюватиме. Частина – напевно, буде переформатована. Однак це внутрішня політика Сполучених Штатів Америки, яка точно не стосується тих чи інших рішень України.

"Але я б радив спокійно до цього ставитись. Трамп демонструє, що він готовий інакше переформатувати все, що стосується роботи на внутрішньому управлінському треку", – додав радник голови ОПУ.

Нагадаємо, Держдеп США вирішив припинити на 90 днів фінансування іноземної допомоги для здійснення ревізії. Це рішення було ухвалено на виконання наказу Дональда Трампа. Зокрема, USAID в Україні отримала наказ призупинити фінансування всіх проєктів. Ця агенція в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військова допомога для України не скасована. У ЦПД пояснили, що обмеження стосується лише певних проєктів в Україні, зокрема, фінансування шкіл і медичних ініціатив.