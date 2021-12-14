Усе викинули на смітник, – Зеленський про гарантії Україні після відмови від ядерного потенціалу
14 грудня 2021 , 15:34Читать новость на русском
Джерело:La Repubblica
Росія вимагає гарантій щодо превентивної відмови України від членства в НАТО. Однак чути від Росії такі прохання, коли вона сама порушила низку обіцянок, досить дивно.
Про це заявив президент Володимир Зеленський. Як він розповів, Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі.
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Тоді у відповідь держава отримала запевнення поважати українські кордони й безпеку. Зокрема, такі обіцянки лунали й від Росії.
Усе це було викинуто на смітник,
– наголосив Зеленський.
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Позиція Росії щодо вступу України в НАТО: коротко
- У Кремлі знову заговорили про "червоні лінії" для України. Серед них називають і вступ до Північноатлантичного альянсу.
- Росія стурбована через можливе розміщення в Україні військових підрозділів НАТО. Мовляв, у такому випадку Москва вживатиме заходів щодо захисту своїх інтересів.
- Також російська сторона закликала НАТО та США офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу. Вона вимагала й гарантій, що НАТО не розширюватиметься на Схід.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не впливатиме на питання членства України в Північноатлантичному альянсі. Москва не має права вето, тож на її думку не зважатимуть.
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