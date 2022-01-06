Усі банки в Казахстані не працюють

У Нацбанку зазначили, що сьогодні не працюватимуть банки другого рівня, обмінники, брокери, мікрофінансові організації, Казахстанська фондова біржа KASE тощо.

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Кажуть, що фінансові організації не працюють, оскільки враховували проведення контртерористичної операції в Алмати, а також проблеми з інтернетом.

Зауважимо, що 5 січня у Казахстані виникли проблеми з інтернетом та мобільним зв'язком. Також у країні не працювала безготівкова система оплати, тому люди штурмували банкомати, щоб зняти гроші.