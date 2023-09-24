Стежать журналісти та військові: як у США ставляться до останніх успішних дій ЗСУ

24 вересня 2023, 23:34
Читать новость на русском

Україна має успіхи у війні з Росією. Зокрема, ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян біля Вербового на Запоріжжі. Також українські військові вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії у Криму. Та за подіями в Україні продовжують стежити американські військові та журналісти.

Про це 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що в американському ЗМІ неймовірно важливо чути про успіхи ЗСУ від українського генерала.

Дивіться також Українські атаки підірвали військову перевагу Росії у Чорному морі, – The Wall Street Journal

"Чим краще будуть справи йти в України – тим більше це допоможе друзям України підтримати додаткову допомогу, яка збільшується від США, коли буде голосування щодо бюджету", – наголосив Рашкін.

У цьому сенсі, переконаний громадський і політичний діяч зі США, контрнаступ України має важливе значення.

Журналісти, військові за цим стежать – і це дуже добре. Як зазвичай у нашій країні (США – 24 Канал), ті, хто спеціалізується на зовнішній політиці, можуть за цим легко стежити,
– сказав Юрій Рашкін.

Пересічні американці також продовжують підтримувати Україну у війні з Росією.

Як американці ставляться до успіхів ЗСУ на полі бою: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ: головне

  • Збройні Сили України прорвали оборону ворога неподалік Вербового, що у Пологівському районі на Запоріжжі. Про зміни на фронті розповів CNN командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Утім аналітики вважають, що ворог ще має укріплені позиції поблизу цього населеного пункту.
  • Також український генерал прогнозує у майбутньому ще більший прорив. За його словами, наступальні дії активізуються тоді, коли українська армія звільнить Токмак.
  • Українські армійці продовжують наступати на Півдні та Сході. В Інституті вивчення війни переконані, що це заважає окупантам перекидати свої сили та формувати резерви.
  • ЗСУ звільнили Кліщіївку та Андріївку на Бахмутському напрямку. Біля деокупованої Кліщіївки тривають важкі бої неподалік залізниці. Ця ділянка дуже важлива, адже так росіяни постачають свої сили.

Автор: Аліна Бурцева