Усупереч християнським ідеалам, – експерт про підпал Андріївської церкви

Попри попередження УПЦ МП про можливі загрози проти їхніх прихильників, поки що бачимо агресію якраз зі сторони адептів УПЦ МП. Спроба підпалу Андріївської церкви – тому приклад.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

Читайте також: Невідомі намагались підпалити Андріївську церкву: відомі деталі

Спроба підпалу Андріївської церкви – спроба такого символічного спротиву проросійського підпілля, зауважив політолог.

На превеликий жаль, деякі дії патріархів УПЦ Московського патріархату і такі дії їхніх войовничих прихильників свідчать про те, що в цьому середовищі, проросійському з точки зору об'єктивних інтересів, – панують нехристиянські ідеали: агресія, ненависть. А християнство базується на любові і спасінні,

– відзначив експерт.

При цьому, зауважив Фесенко, у чималої частини ієрархів, священників УПЦ МП є ідеологічна спорідненість з Москвою: "Є банальна антиукраїнськість. Не просто промосковська – а антиукраїнська позиція".

Хоча зрозуміти дії прихильників УПЦ ПМ можна, вважає політолог: вони рятують свою церкву, свою самостійність. У багатьох є свій інтерес зберегти свій статус. Зрозуміло, що у разі створення нової церкви хтось втратить свій статус. А потім, поступово, – втратять частину своєї пастви. Відповідно – втратять значну частину своїх доходів. І це турбує багатьох ієрархів.

Читайте також: Внаслідок спроби підпалу Андріївської церкви постраждав священик

Але спроба підпалу Андріївської церкви – серйозний привід замислитися самим ієрархам УПЦ МП, вважає Фесенко.

Думаю, представникам саме цієї церкви варто замислитись, тому що все, що зараз робиться з їх боку – йде всупереч християнським ідеалам,

– акцентував експерт.

Вони кажуть про напади, що є загроза захоплення Києво-Печерської лаври, що буде насильство проти УПЦ МП. А що ми бачимо – прояви агресії і насильства з боку прихильників УПЦ МП. От в чому біда, проблема і виклик, констатував Фесенко.

Що відомо про Андріївську церкву у Києві

Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.

Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.

УКРАЇНА ПЕРЕДАЄ АНДРІЇВСЬКУ ЦЕРКВУ У КОРИСТУВАННЯ ВСЕЛЕНСЬКОМУ ПАТРІАРХАТУ: ХРОНІКА ПОДІЙ