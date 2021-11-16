Уважно стежитимемо за діями Росії щодо України, – Держдеп США

США продовжуватимуть тісну координацію зі союзниками та партнерами в Європі, щоб реагувати на дії Росії щодо України. Американці сподіваються зберегти стабільну ситуацію в регіоні.

Про це у Вашингтоні під час брифінгу повідомив речник Державного департаменту Нед Прайс.

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Він наголосив, що поведінка країни-агресора викликає велике занепокоєння у Сполучених Штатах. Водночас, за його словами, вона дуже турбує союзників і партнерів у Європі.

Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з Росією, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі – і не тільки – з огляду на ці дії,

– сказав Нед Прайс.

Речник Держдепу підкреслив, що США та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію у регіоні. Окрім цього, вони сподіваються на передбачувані відносини з Росією.

"Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Росія найближчими днями й тижнями", – насамкінець додав прессекретар.

Загострення на кордоні України з Росією: що відомо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поінформував, що вони фіксують велике скупчення російських військ біля кордону. Оцінюючи це як можливість реалізувати потенційні агресивні дії.

За інформацією ЗМІ, Велика Британія готова направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Про це заговорили на тлі побоювання щодо підготовки Росією вторгнення.

Дмитро Кулеба під час розмови телефоном з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем закликав вжити заходів для запобігання загрозі Кремля.