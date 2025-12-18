Є цікаві зміни: інтерв'ю експерта про розкол у команді Трампа та нові проблеми Путіна

Ситуація із врегулюванням війни Росії проти України заходить у глухий кут. Дональд Трамп хоче швидше довести розпочату справу до кінця і отримати свою винагороду за це, проте є нюанс – Володимир Зеленський не піддається тиску та разом з європейцями не планує йти на поступки російському диктатору.

Професор американістики Скотт Лукас в інтерв'ю 24 Каналу оцінив хід перемовного процесу, а також проаналізував риторику адміністрації Дональда Трампа щодо російсько-української війни, назвав ключову проблему Кремля та пояснив, чим для світу небезпечна нова Стратегія нацбезпеки США. Більше деталей – читайте у матеріалі.

Важливо "Війна закінчилася б вже завтра": хто зриває мирні переговори та як цьому сприяє Трамп

У кого ключ до мирної угоди?

Наскільки Україна зараз близька до мирної угоди і як ви оцінюєте перебіг переговорів, зважаючи на тиск з боку США і вимоги щодо територій?

Якщо говорити про те, наскільки ми близькі до будь-якої угоди, то насправді варто говорити з Путіним, що може бути неможливо. Саме він залишається головною перешкодою на шляху до домовленостей, і це важливо постійно повторювати.

Якби Путін завтра погодився на припинення вогню і зупинив наземні та повітряні атаки проти України, зокрема проти мирного населення, тоді вторгнення фактично було б зупинене. Лише після цього можна було б переходити до обговорення конкретних умов – територіальних, політичних, військових і економічних.

Але, звісно, він не погодиться на припинення вогню, якщо Україна не віддасть більше території й не відмовиться від суверенітету, зокрема контролю над своїми військовими, політичними та економічними рішеннями.

Другий момент щодо Трампа такий: завжди треба пробиватися крізь його риторику, щоб дійти до суті. Це той самий політик, який, повернувшись до Білого дому у січні, казав, що війна завершиться за 24 години. А кілька тижнів тому він заявляв про "чарівний" мирний план і кінець війни до Дня подяки наприкінці листопада.

Тепер деякі його посадовці тиснуть на президента Зеленського, вимагаючи, щоб він представив їм мирний план до Різдва. Іншими словами, щоб Україна пішла на поступки, аби Трамп міг подати їх, як свої здобутки.

Повне інтерв'ю зі Скоттом Лукасом: дивіться відео

Я думаю, набагато корисніше почати з того, як виглядають дві конкурентні пропозиції, і подивитися, де вони можуть перетинатися та зближуватися.

Перший варіант – це план Кремля, який наприкінці жовтня розробляли разом із представниками Дональда Трампа, Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Ми вже говорили про це раніше, але нагадаю: суть у тому, що Україна за цим планом має відмовитися від усього Донбасу, зокрема від частини Донецької області на Сході країни, включно зі стратегічно важливою територією, яку Україна мала б утримувати для захисту інших районів, наприклад автомагістраллю до Києва.

Це той самий план, який фактично виключає Україну з НАТО, різко обмежує чисельність українських Сил оборони, скорочує західну допомогу та передбачає передачу США 50% прибутків від фондів відновлення України. Водночас Росія за цим сценарієм отримує зняття санкцій, можливість повернення до формату G8 за бажанням і фактичну амністію за воєнні злочини.

Європейська контрпропозиція, напрацьована разом із Києвом, виходить з іншої логіки. Так, у першому плані є багато неприємних речей, але саме це має бути відправною точкою. Ви працюєте над перемир'ям.

А вже потім, наприклад, можна обговорювати членство України, але його не можна заборонити назавжди. Можна обговорювати військову допомогу Україні, але вона має бути частиною твердих гарантій безпеки.

Цікаво Зеленський відповів, чи узгоджена остаточна версія мирного плану

Про фонд відновлення можна говорити, але США не повинні отримувати 50% приблизно. Фонд відновлення України має бути підтверджений саме для відновлення країни.

Про санкції проти Росії можна говорити, але з прив'язкою до умов. І не можна просто так оголосити загальну амністію за воєнні злочини, коли президент Росії перебуває в розшуку за депортацію українських дітей. Його розшукує Міжнародний кримінальний суд.

Розкол у команді Трампа і ставка на відбудову України

І так, де ми зараз. У цей момент, коли я з вами говорю, Європа і президент Зеленський чинять спротив тій фракції в адміністрації Трампа, яка хоче змусити їх капітулювати. А це віцепрезидент Джей Ді Венс.

Це, безумовно, Стів Віткофф, забудовник, і певною мірою зять Трампа Джаред Кушнер. Вони просто зливають інформацію або передають заяви в медіа. І ми побачили, що вони справді підштовхували Зеленського, як я вже згадував, до того, щоб він просто припинив чинити спротив цим вимогам до американського Різдва 25 грудня.

Але є й інша фракція в адміністрації Трампа, яка виступила проти цього. Тепер ця фракція каже: "Ні, ви не можете просто так відмовитися від захисту України і безпеки Європи". Вони фактично відповідають: послухайте, ці вимоги нав'язують Зеленському. І залишають пресу з питанням, чи справді правильно взагалі так формулювати ці вимоги.

До тієї фракції, яка виступає проти безумовної здачі Кремлю, ймовірно, належить держсекретар Марко Рубіо, а також кадрові чиновники в різних відомствах: у війську, в економічному блоці, в Міністерстві фінансів і в розвідувальних службах.

І зараз, коли я з вами говорю, є два цікаві зрушення. По-перше, на тлі розколу всередині адміністрації Трампа, де частина людей фактично працює з Кремлем, а також на тлі цього жахливого документа під назвою "Стратегія національної безпеки", який по суті закликає до розпаду Європейського Союзу і підриву європейських керівництв, європейські лідери цього тижня виступили проти адміністрації Трампа.

Вони постійно питають: послухайте, чому ви намагаєтеся розірвати союз, який існував у нас із часів Другої світової війни. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить, можливо, ми не зможемо розраховувати на цей альянс. Можливо, Європі доведеться стати самодостатньою.

Коли Папа Лев зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Ватикані, він чітко дав зрозуміти, що вважає цей американський документ і заяви Трампа вкрай шкідливими для союзу з Європою.

Чому ця ширша картина важлива. Тому що вона відкриває простір, у якому Європа і Зеленський намагаються проявити ініціативу навколо цих пропозицій.

Увечері того тижня в Києві Зеленський і його радники провели переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і Джаредом Кушнером. Пам'ятаєте, тим самим Джаредом Кушнером, який, як я казав, працював із Кремлем. Вони також говорили з людиною, на ім'я Ларрі Фінк.

Це важливо, бо він очолює одну з найбільших інвестиційних компаній Америки, BlackRock. Обговорення питань відновлення і реконструкції було також способом відповісти Трампу й пояснити, що не варто запускати спільні економічні проєкти з росіянами. Якщо ви зможете домогтися припинення вогню, тоді ви зможете співпрацювати з нами в економічних проєктах.

Актуально Щоб запобігти агресії: США та Європа створили пропозиції для допомоги Україні після війни, – NYT

На відновленні та відбудові України можна заробити гроші. Звісно, ви можете заробити гроші, президенте Трамп, але для цього вам потрібне перемир'я. Немає жодної можливості заробити на Україні, якщо війна продовжується.

І саме в такому становищі ми були в серпні. У серпні, коли Володимир Путін поговорив із Дональдом Трампом на Алясці, він, по суті, переоцінив свої сили і сказав, мовляв, віддайте мені весь Донецьк, віддайте мені все.

Україна разом із Європою тоді звернулися до Трампа і сказали, що рідкісноземельні мінерали, енергетичні проєкти, інвестиційні проєкти для вас важливі, але ви не можете це реалізувати, бо Путін продовжуватиме вимагати дедалі більше території. І в період із серпня до жовтня це дало Україні та Європі можливість зайняти вигіднішу дипломатичну позицію.

Потім Кремль завдав удару у відповідь і почав маневрувати Віткоффом і Кушнером. Це складно, і мені дуже шкода, бо всім хотілося б мати просту відповідь, що мир уже близько. Але насправді ви маєте дві конкуруючі пропозиції.

Поки ви не знайдете спосіб отримати з цих пропозицій максимум користі для України і не переконаєте Кремль прийняти це та погодитися на припинення вогню, нам доведеться готуватися до зими, коли атаки продовжаться. Але потрібно зберігати не лише підтримку Європи, а й підтримку "дорослих" в адміністрації Трампа, які займають зрілу позицію і готові підтримувати Київ.

Ризик у тому, що фракція, яку очолюють Джей Ді Венс і Стів Віткофф, може спробувати зупинити постачання американської зброї Україні через НАТО, а також обмін розвідданими, який знову відновили, щоб допомагати Україні в обороні.

Донбас, вибори і пастка "перемога або поразка"

Поговорімо про Донбас. Девід Ігнатіус із The Washington Post пише, що це найскладніше питання, Росія вимагає здачі Донбасу, а США тестували різні формули, зокрема демілітаризовану зону у разі виведення ЗСУ, але при цьому не вимагають від Росії виводити війська. Як ви оцінюєте спроби США подати це Зеленському?

Думаю, спершу важливо зрозуміти, звідки це з'явилося. Девід Ігнатіус є давнім автором The Washington Post, і важливо те, що його колонки зазвичай відображають те, що американські чиновники хочуть оприлюднити. У нього дуже хороші зв'язки в Держдепартаменті, хороші зв'язки в інших агентствах. І в мене питання, хто передав цю інформацію Ігнатіусу. Думаю, це міг бути Держдепартамент.

Я б не став виключати можливість існування фракції під Кушнером. Причина, чому я так кажу, у тому, що цю ідею намагаються подати як компроміс між тим, що Україна нібито продовжує повністю контролювати решту Донеччини, а Росія отримує дозвіл захоплювати Донецьк.

Важливо Це поставило крапку, – Зеленський розповів, як візит до Куп'янська вплинув на перемовини

Перш за все йдеться про пропозицію створити демілітаризовану зону. Якщо я правильно пам'ятаю, це мала б бути зона глибиною 30 кілометрів. По-перше, ці 30 кілометрів означають, що Росія не контролює цю зону. Чи прийме це Кремль? Як ви згадували, тоді й Україна не контролює велику частину своєї території. Чи погодяться вони на це?

Але тут з'являється третє питання. Хто патрулює цю зону? Якщо є демілітаризована зона, хтось має патрулювати її, щоб забезпечувати дотримання правил. А що, якщо росіяни вирішать захопити цю територію? І ми знаємо, що США заявили, що не будуть надавати війська. Ми знаємо, що Росія виступає проти присутності європейських сил, а точніше проти будь-яких іноземних сил всередині України. Тоді хто патрулює та забезпечує безпеку цієї зони?

Це цікава ідея, і цілком можливо, що вона є частиною переглянутої пропозиції, яку передали президенту Зеленському. Але поки це несправедливо, особливо без перемир'я. Говорити "давайте обговоримо створення демілітаризованої зони" це повна нісенітниця, поки Росія продовжує свої атаки.

У Росії немає жодних стимулів обговорювати демілітаризовану зону, доки вона продовжує наступ. Чому вони мають погоджуватися на демілітаризовану зону, якщо думають, що зможуть захопити територію? Так, звісно, цікаво, що хтось в уряді США просуває цю ідею, але я б не почав розглядати це як щось, що скоро буде ухвалено. Ні, ні за що.

Зеленський заявив, що Україна може бути готова до проведення виборів під час повномасштабної війни лише якщо партнери зі США та Європи допоможуть гарантувати безпеку. Як ви це інтерпретуєте?

Часто згадують тільки фразу Зеленського на кшталт "я проведу вибори протягом 60 – 90 днів", але ключова умова інша. Він говорить, що вибори можливі, якщо буде гарантована наша безпека. Тоді він зможе звернутися до парламенту щодо конституційних змін для проведення виборів, бо навіть за гарантій безпеки, якщо Росія продовжує вогонь, діятиме воєнний стан.

Тому Зеленський, як я це сформулював, повернув м'яч Трампу: ви хочете, щоб у мене були вибори – дайте мені гарантії безпеки США. Від цього, звісно, утримується та фракція Трампа, яка працює з Кремлем. Тож я вважаю, що з тактичної точки зору Зеленський вчинив саме так, як і належало.

І додам, що питання виборів важливе для українців. Їм доведеться це вирішити. Але, наскільки я розумію, тут є дві речі одночасно. По-перше, більшість українців розуміє, що в нинішніх умовах проведення виборів бути не може. По-друге, вони водночас визнають, що цінують свободу обирати, за кого голосувати. За останніми опитуваннями Зеленський набирає 20% у першому турі, Залужний – 19%. І це, до речі, показує, на відміну від Росії, де я не думаю, що Путін зіткнеться з реальним суперником, що навіть у розпал війни українці говорять про функціонуючу демократію. Кремлівська пропаганда, яку Трамп продовжує підсилювати, цього не визнає.

CNN каже, що немає нових оцінок із суттєвими змінами на полі бою, чому Трамп знову такий песимістичний?

Я не знаю, як це перекласти українською, але це фраза мого діда. Дональд Трамп не має ні найменшого уявлення про Україну. Він нічого не знає про Україну. Він нічого не знає про вашу культуру. Він нічого не знає про вашу політичну систему. Він нічого не знає про військову ситуацію.

Трамп завжди на боці переможців. Ми це обговорювали. Навесні, коли він не дуже любив Зеленського, він говорив так, ніби Росія перемагає. Пам'ятаєте, влітку, коли Європа і Зеленський мали політичну перевагу, він казав: "У Росії справи йдуть неважливо, вона може програти". Тепер, через пропозицію Кремля і через те, що Зеленський її не приймає, він знову повторює, що Росія нібито перемагає. І, звісно, це та фраза, яку йому навішали такі люди, як Стів Віткофф.

Хочу одразу уточнити, що тут відбувається. Кремль використовує пропагандистську лінію. Вона проходить через Кирила Дмитрієва, головного економічного радника Путіна. Дмитрієв викладає це в соцмережах. Стів Віткофф вважає Кирила Дмитрієва чудовим. Навесні Дмитрієв показував йому місто: Санкт Петербург прекрасний, Москва прекрасна. Віткофф щоразу переказує слова Дмитрієва Трампу. Ось що тут відбувається.

Я постійно повторюю, що до кінця 2022 року Росія окупувала близько 18% території України. Зараз цей показник виріс приблизно до 19,5%. За оцінками Інституту вивчення війни, цього року Росія захопила близько 1% території України, і це обійшлося Росії у 400 тисяч втрат у 2025 році. Росія отримувала один квадратний кілометр такою ціною, що за один квадратний кілометр України Росія втратила 85 військовослужбовців.

Чому це важливо? Росія захопила менше 1% цього року. Вони досі не взяли Покровськ після 17 місяців, це ключове місто в Донецькій області, і при цьому стверджують, що виграють. За таких темпів вони можуть захопити решту Донеччини впродовж наступних п'яти років, якщо їхня економіка це витримає.

Зверніть увагу Ми не готові виходити з Донбасу, – Зеленський

Якщо дивитися на обмежені успіхи на полі бою, стан російської економіки, українські контратаки по Росії і те, що за одну ніч вони вивели з ладу ще одну велику нафтову базу, то ця формула перемоги й поразки виглядає безглуздою, і медіа не повинні її повторювати.

Замість цього їм слід сказати, що по суті маємо конфлікт, у якому майже немає руху на місцях. Перспективи прориву з обох сторін вкрай малі. Обидві сторони страждають.

Тут ключове питання: чи можливе перемир'я по поточних лініях. Будь-який тверезий аналіз я починав би з цього, а не повторював рамку "перемога або поразка".

Тиск Трампа на Зеленського: як реагує Європа?

Трамп знову висловив своє невдоволення президентом Володимиром Зеленським, заявивши, що йому доведеться взяти себе в руки і почати змирятися з поразкою. Це зовсім не те, що ми чули два місяці тому після їх зустрічі в ООН, коли він заявив журналістам, що Україна може звільнити усі окуповані території. Яка ваша думка з цього приводу?

Трамп нічого не знає про Україну. Він завжди був зухвалим у бізнесі, що приховує його неефективність як підприємця.

Він нахаба як кандидат у президенти, який обзивав людей образливими прізвиськами. Він був нахабним, коли ображав Гілларі Клінтон на дебатах 2016 року. Він зухвалець, який прикидається президентом, бо ображає Зеленського. Він прийшов до влади й заявив, що досягне мирної угоди за 24 години. Як? Казав, що домовиться з Росією, а президент Зеленський диктатор.

Називати його диктатором, товаришуючи з Путіним – це нахабство. Він називає Зеленського диктатором, стверджуючи, що його підтримують лише 4% українців, хоч на ту мить його рейтинг був 60 – 65%. Зеленський не втратив довіри народу.

Трампу кажуть, що Україна не програє, що це Путін намагається принизити його, продовжуючи атакувати мирних жителів та відмовляючись від припинення вогню. Раптом звучить те, що Зеленський хороший хлопець, який захищає країну.

Але його турбує Росія. Що відбувається? У жовтні Віткофф і Кушнер приходять до нього і кажуть, що в них з росіянами є план, який допоможе йому здобути Нобелівську премію миру. Тепер Трамп каже, що Зеленський цьому перешкоджає. Не Путін, а Зеленський. І що він робить? Знову нахабніє.

Він же програє. Чому він цього не усвідомлює? І це порушує цікаве питання, бо я завжди люблю повертати в дискусію тему Європи. Це не означає, що Україна безсила перед нахабою. У Трампа є інший вислів про Зеленського. Його знає кожний українець, про те, що у Зеленського немає козирів, начебто він не має карт проти росіян.

У понеділок, коли європейські лідери висловили підтримку на зустрічі з Зеленським у Лондоні, там були прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, то останній сказав, що у них є козирі. Вони стосуються економіки Росії.

Це важлива заява. Вона демонструє віру європейських лідерів у спроможність тиснути на Росію. Це послання Трампу, аби він не думав, що Європа безсила. Це, ймовірно, найбільша криза в американо-європейських відносинах з 1945 року, бо табір Трампа, сам Трамп та його найближчі радники не вірять у союз із Європою.

Отже, європейські лідери відповідають Трампу, говорячи, що якщо він ображаєте Зеленського і Україну, то цим погрожує і їм. Він загрожує європейській безпеці. Я думаю, що на нас чекає зима, коли треба буде протистояти нахабі Трампу не лише заради безпеки України, а й всієї Європи.

Коли я дивлюся на склянку, то завжди бачу її на половину повною. Але я думаю, що, якщо поставити в цю позицію Європу, то вона посилить свою підтримку України саме тому, що не захоче поступатися Трампу.

Росія втрачає свій "нафтовий" козир

У кого зараз козирі: європейців, росіян чи українців? Цікаво, що експорт російської нафти у листопаді був найнижчим за останні роки, бо західні санкції та українські дрони порушили роботу танкерів та експортних терміналів. Якщо тиск збережеться, Росія може зіткнутися з глибокими обмеженнями щодо продажу дешевої нафти на світові ринки. Чи означає це, що Путін зараз втрачає свої карти?

Експорт російської нафти перебуває на найнижчому рівні за листопад із 2016 року. Цього тижня з'явився новий звіт, який свідчить про скорочення експорту нафти з Росії на 33% із січня.

Я бачив й інші прогнози, що за умови впливу санкцій США проти "Лукойлу", "Роснефті" та їх клієнтів, а також з урахуванням українських атак, доходи від продажу російської нафти можуть впасти на 50% до грудня. Це є головним. Я не кажу, що це означає поразку Росії, повний колапс її економіки, але це обмежує російське вторгнення.

Якщо немає і половини нафтових доходів чи навіть третини, це стає ще однією проблемою для економіки. ВВП Росії вже перебуває у стагнації. Офіційно інфляція становить орієнтовно 10%. Однак неофіційно, згідно з даними Лондонської школи економіки, отриманими спільно з українськими та європейськими вченими, вона коливається від 20 до 25%. Це означає, що реальна заробітна плата в Росії не зростає.

Росія зіткнулася з дефіцитом у ключових виробничих галузях. Російська фінансова система має проблеми із безнадійними кредитами. Виробництво харчових продуктів в Росії скоротилося за кілька місяців цього року вперше з 2009 року. Вперше за 16 років виробництво продуктів знизилося.

Чому так? Частково через проблеми з обладнанням в агросекторі, а частково у зв'язку з тим, що російські споживачі менше їдять. Тож не треба казати, що ця військова економіка перемагає. Це лише поглиблює розрив між ілюзією та реальністю, бо Кремль і надалі стверджуватиме, що він перемагає.

Він надалі казатиме, що економічно впорається, що проблем немає, "сво" триває. З'являються тріщини. У деяких регіонах Росії зараз не надаються бонуси й військові пільги ні солдатам, ні їхнім сім'ям в разі їхньої загибелі. Ці виплати починають скорочувати.

Я наведу ще інший факт. У бюджеті Росії на 2026 рік значно скорочується відсоток коштів на соціальні видатки. Може, росіяни щасливі від цього і заради цього пожертвують соціальними програмами? Факт у тому, що це ускладнює Росії продовження її вторгнення, навіть якщо вона збільшить військову частку бюджету до 38%.

Які загрози несе нова Стратегія нацбезпеки США?

Ще однією важливою темою тижня є Нова стратегія безпеки США. Деякі аналітики стверджують, що це сигнал про те, що Вашингтон більше не є союзником Європи чи навіть України. Яка ваша думка про це?

Уряд Данії заявив, що США тепер є загрозою для Європи. Фактично це не партнер, а загроза. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з європейськими лідерами й Володимиром Зеленським у понеділок, потім наголосив повторно у вівторок, що не можна розраховувати на американців. Європа має бути самодостатньою економічно, військово, політично.

Папа Лев під час розмови із президентом Зеленським у вівторок сказав, що ця стратегія національної безпеки США загрожує зруйнувати Альянс, який існує майже 80 років. Заяви Дональда Трампа загрожують йому теж. Європейські лідери дивляться на цей документ з великим шоком, навіть беручи до уваги хаос і непередбачуваність адміністрації Трампа.

Давайте розберемо, що це означає для України та Європи. Є фракція Трампа, яка не вірить у союз із Європою, і до неї входять віцепрезидент Джей Ді Венс, Стів Віткофф, а також інші політичні призначенці. Припустимо, що США очолює ультраправий уряд. Ви знаєте, наскільки це важливо, що в США зараз ультраправий уряд. Я говорю це частково не лише через розрив союзу з Європою, а й через причину, яку вони для цього наводять.

Причина руйнування – конспірологічна теорія під назвою "велика заміна". Вона була вигадана ультраправими активістами, особливо останні 15 років, коли нам доводилося стикатися з проблемою зростання міграції біженців та осіб, які шукають притулок, у тому числі біженців з України.

Теорія "великої заміни" стверджує, що білі європейські країни заполоняють небілі люди, мігранти, біженці. До приходу до влади Дональда Трампа у Сполучених Штатах це була переважно французька теорія. Кілька людей, такі, як його друг телеведучий Fox TV Такер Карлсон, просували її.

Документ Стратегії національної безпеки стверджує, що Європі загрожує "цивілізаційне знищення". Типу цивілізація буде знищена, бо мігранти переважають. Це справжній расизм. Хоча в документі не згадується релігія, це, ймовірно, ісламофобія, що стосується мусульман. Це – білий націоналізм.

Коли уряд став ультраправим, то кого він вважає своїми союзниками? Документ закликає розпустити Європейський Союз, наводячи безглузді причини. Мовляв, ЄС нібито виступає цензором, штрафуючи Ілона Маска за просування та дозвіл дописів, які підбурюють до насильства, а також за не перевірку акаунтів.

Виявляється, що Європейський Союз становить більшу загрозу для США, ніж Росія, тому що з Росією відбувається стратегічне перегрупування. А якщо потрібно розколоти Європейський Союз, як це зробити? Об'єднатися, і саме так йдеться у документі, з ультраправими рухами у Європі. Він називає їх "європейськими націоналістами".

Ці крайні праві рухи передбачатимуть "Альтернативу для Німеччини" (партія), чий лідер Аліса Вайдель зустрічалася з Джей Ді Венсом у лютому після його образливих висловлювань на адресу Європи, кажучи, що США більше не бажають працювати з нею. Це вказує на можливу співпрацю адміністрації Трампа з цією партією. Вони співпрацюватимуть із Віктором Орбаном в Угорщині, якого я знаю, і ви всі його дуже добре знаєте як перешкоду для підтримки України.

Вони будуть прагнути співпрацювати з ультраправими у Франції, партією "Національне об'єднання". Вони просуватимуть ультраправу реформістську партію у Великій Британії і намагатимуться усунути лейбористський уряд. Якщо цей проєкт документа правильний, вони побачать вразливі місця та зможуть працювати з ультраправими рухами в Італії, Австрії та Польщі.

Це був проєкт деяких радників Трампа під час його першої каденції, зокрема людини на ім'я Стів Беннон. Наразі це проєкт групи людей навколо Дональда Трампа, які не вірять у співпрацю з європейськими демократичними країнами чи ЄС. Вони працюють з рухами, бо вважаємо, що їхній білий націоналізм має бути підтриманий, або тому, що вважають, що можуть заробляти гроші.

Це геть інший стимул у стратегії національної безпеки – заробляти гроші. Причина, чому стратегія нацбезпеки схиляється до Росії, бо США там можуть заробляти гроші. Що все це означає? Мовиться не лише про безпеку України, а й безпеку Європи. Я дуже серйозно ставлюсь до цього, бо завжди турбуюся через непередбачуваність та хаотичність Трампа.

Він може змінити думку і зробити щось інше. За цією стратегією стоять люди, а не Дональд Трамп. Це означає серйозну проблему навіть якби Трамп завтра зник. Ці білі націоналісти в США проводили б іншу зовнішню політику, яка не означає взаємного захисту. Це означає, що вони прагнуть домінувати над нами заради прибутку чи своєї особливої ідеології.