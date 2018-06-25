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Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
Ольга Черненко

В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок

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Покупать одежду в Луганске уже не актуально, главная потребность – еда
Покупать одежду в Луганске уже не актуально, главная потребность – еда / Фото с открытых источников

Я хочу сказать, как сильно сейчас обесценилась одежда. Вы спросите, что вышло на первый план по остроте потребностей в Луганске? Банально – еда.

Люди хотят нормально питаться, а не судорожно рыскать по рынкам в первые два дня после зарплаты, а потом сосать лапу от того, что денег уже почти нет. И с такими ценами и таким размером зарплат и пенсий уже никому не до обновок. Да и сам факт покупки одежды как-то утратил свою актуальность.

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Меня никак не привлекает покупка шубки, если я могу носить еще свою старую куртку. Да и куда ее мне носить, кого ею дразнить или раздражать? Поэтому меня вполне устраивает мой гардероб, пусть и поизносившийся, местами требующий обновления или ремонта. Не те времена сейчас, чтобы выбирать себе серебряные ложечки или цепочку на шею. Можно, конечно, но какой смысл? И куда во всем этом после? У большинства острейшая потребность – еда. Да, просто вкусно и хорошо поесть, наесться и вообще питаться нормально.

В такой ситуации не до ложечек или фарфора. И это как раз то время, когда можно почти за бесценок скупать хрусталь и фарфор, серебро, сервизы, лен… Новое и почти новое. У бабушек по выходным на рынках, когда вместе с моточками шерсти лежат мельхиоровые ложки, банки огурцов и обложки с украинских паспортов. Почти все – за бесценок. Коллекционеры ходят, выбирают. Если вы хоть немного понимаете в этом, вы сможете отыскать в этой сокровищнице человеческой памяти очень редкие вещи, которые уже дома покажутся еще лучше, еще красивее.

Кто-то скупает, чтобы перепродавать, кто-то просто долго и придирчиво выбирает что-то по размеру, форме, потребностям. И когда видишь все это – понимаешь, насколько никчемна человеческая жизнь. Кто-то берег все это, покупал впрок, хранил для а, вдруг, не пользовался и откладывал саму жизнь на потом. А потом приходил голод, и вещь оказывалась единственным спасением. Оказывалось, что лучшее время так и не пришло. Не для кого ставить в хрустальный кувшин низкие цветы, не для кого наливать дымящийся суп в расписную супницу, не для кого надевать белую блузку.

Я завидую мужеству тех женщин, кто, работая дежурным или гардеробщицами, приходит каждый раз в разной одежде, кто находит в себе силы с утра выбирать бусы и не забывать о колечке… Я делаю им комплименты, потому что понимаю, что мы в равных условиях, только кто-то махнул рукой, а кто-то продолжает бороться, побеждая не только обстоятельства, но и себя. И кокетничать в молодости будто бы закономерно – на то она и молодость. Но сохранять форму в зрелом возрасте уже подвиг. И я восхищаюсь теми, кто тщательно продумывает гардероб с утра и чистит обувь, кто не упал и не согнулся от этого ветра перемен, кто пытается противостоять ему и не откладывает жизнь на потом ни на один день.

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Потом может не наступить уже никогда. И суп должен дымиться по выходным в той самой супнице, потому что эти вещи – на всю жизнь, и белая блузка должна надеваться каждый день, и колечки, и бусы, и ложечки должны быть на столе, и хрустальный кувшин на льняной скатерти. Жизнь только одна. Только отчего-то утром рука привычно тянется к старой куртке – кому сейчас дело до того, в чем я. 

Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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